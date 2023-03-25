歐布萊恩建議「全民學用槍」　賴士葆轟：又來台下指導棋

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者許靖騏攝）



記者詹宜庭／台北報導

美國前國安顧問歐布萊恩（Amb. Robert O'Brien）稱「當有百萬台灣人手持AK47步槍捍衛家園，中共領導人就可能重新評估是否侵台」，國民黨立委賴士葆25日批評，歐布萊恩總是語不驚人死不休，現在又來台下指導棋，獻策要全民皆兵，直言「每個人擁槍備戰不是我們要的，任何把台灣帶入戰爭的政黨就是道地的賣台，就是歷史的罪人。」

對於如何嚇阻中共對台使用武力，歐布萊恩昨日在記者會上強調，台灣應效仿中東歐國家訓練平民使用武器，若有百萬台灣人手持AK47步槍，中共領導人就可能重新評估是否侵台。對此，賴士葆表示，歐布萊恩總是語不驚人誓不休，日前說若中共攻打台灣，美國寧願摧毀台積電也不會讓它落入中共手中，現在又來台下指導棋，要政府教導全民使用AK47步槍，還說「若台灣幾百萬人都能用槍，會嚇阻中國重新評估是否入侵台灣。」

「歐布萊恩的論述在網路上淪為笑話」，賴士葆痛批，蔡政府上任後讓兩岸關係變成戰火一觸即發，役男延長役期，台灣變成美國在東亞的戰備儲存火藥庫，美國還想賣火山佈雷系統，讓台灣變成布滿地雷的島嶼。

賴士葆說，美國獻策全民皆兵，一步步將台灣推向戰爭，人民拿步槍在巷弄之間殺敵。但台灣人愛好和平，很難想像在家園血流成河，此光景讓人不寒而慄，「每個人擁槍備戰不是我們要的，我們要告訴歐布萊恩與蔡政府，台灣人不要戰爭，我們不要變成烏克蘭，任何把台灣帶入戰爭的政黨就是道地的賣台，就是歷史的罪人。」