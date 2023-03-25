視導陸軍演示奪刀術　蔡英文：更符合現代作戰需求

▲總統蔡英文視導陸軍52工兵群。（圖／總統府提供）



記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文25日上午赴嘉義勗勉52群戰工營，並現場視導阻絕設置、橋樑架設、綜合格鬥訓練等訓練；其中，綜合格鬥演練項目演示近身接戰時使用的「奪刀術」。蔡英文說，這項訓練源自去年底所出的「強化全民國防兵力結構調整方案」，希望這項演練，能夠更貼近實戰，更符合現代作戰的需求。

蔡英文致詞時說， 52群戰工營肩負第5作戰區的戰鬥支援任務，以及各項災害防救工作，大家為了扛起雙重責任，日常的訓練是非常扎實、辛勞。

蔡英文指出，52戰工營也負責中部地區的清淤工程，在2021年我們戰工營投入人力、物力，協助中區水資源局和第三河川局，進行「鯉魚潭水庫清淤」，在大家齊心協力下，總清淤土方達到14萬立方公尺，提升了水庫的庫容，也解決國人的民生用水問題，非常感謝大家的努力。

蔡英文說，今年我國依舊面臨水情考驗，政府已經啟動各項防旱節水措施，要請戰工營的各位，隨時做好準備，如果水情持續嚴峻，務必發揮最大量能，完成各項任務。

蔡英文表示，剛剛也看到各位近身格鬥的操演，這項訓練源自於去年底提出的「強化全民國防兵力結構調整方案」，希望這項演練能更貼近實戰、更符合現代作戰的需求。

蔡英文說，身為三軍統帥，提出這樣的調整方案，就是希望透過質與量的強化，改變過往訓練內容，增加實彈射擊以及聯合演訓，讓國軍的訓練品質足以因應當前的局勢及戰備需求。守護台灣、捍衛民主，一職是國軍重大使命，唯有不斷的精進訓練、強化部隊戰力，才能讓我們更有能力保家衛國。