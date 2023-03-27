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兄弟吵架…哥挑釁「你只敢砸自家車」！弟抓狂連砸鄰居2車慘了

▲▼ 親兄弟吵架，哥哥挑釁：「你只敢砸自己家人的車」弟弟整個大爆發，拿起球棒砸毀隔壁的2台車。（圖／記者戴上容翻攝）

▲ 親兄弟吵架，哥哥挑釁「你只敢砸自己家人的車」，弟弟暴怒竟砸毀隔壁的2台車。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

兄弟吵架，鄰居遭殃！新北一名40歲的王姓男子，跟自家親哥哥借車，酒醉的哥哥嫌弟弟把車子亂停辱罵他，弟弟氣憤下拿出球棒砸車，哥哥又挑釁說「你只敢砸自己家人的車」，弟弟整個大爆發，拿起球棒砸毀隔壁的2台車；警方獲報後，將兄弟倆雙雙逮捕，全案將依刑法毀損案偵辦。

土城警分局表示，昨26日晚間11時許接獲土城區延壽路13巷與金城路三段207巷6弄口有爭吵糾紛，經員警到場了解，是弟弟王男開哥哥男47歲車子暫停路邊，哥哥從台北市吉林路飲酒後坐計程車回家時，發現自己的車子停在路邊，打電話辱罵弟弟亂停車，弟弟趕緊請朋友林男下樓將車子移至停車場。

▲▼ 親兄弟吵架，哥哥挑釁：「你只敢砸自己家人的車」弟弟整個大爆發，拿起球棒砸毀隔壁的2台車。（圖／記者戴上容翻攝）

不料，友人林男下樓後，哥哥王男剛好到家遇到林男，將車鑰匙拿走，獨自駕駛車輛至延壽路13巷，他越想越氣再次打電話辱罵弟弟，弟弟憤而於家中持球棒下樓，怒砸哥哥的車子，哥哥再嗆弟弟：「你只敢砸自家的車」，弟弟爆怒之下，也將附近鄰居的2輛自小貨車擋風玻璃砸毀。

弟弟王男已到案說明，並通知2名被害車主到案製作筆錄，全案將依刑法毀損案偵辦；另針對哥哥王男涉嫌酒後駕車部分，經警方施予呼氣檢測酒測值達0.70gm/l，全案將依公共危險罪偵辦。

土城分局也再次呼籲，酒後駕車就算距離再短，仍是酒駕，不可因方便僥倖或一時衝動酒後駕車，避免觸法或憾事發生。

▲▼ 親兄弟吵架，哥哥挑釁：「你只敢砸自己家人的車」弟弟整個大爆發，拿起球棒砸毀隔壁的2台車。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 親兄弟吵架，哥哥挑釁：「你只敢砸自己家人的車」弟弟整個大爆發，拿起球棒砸毀隔壁的2台車。（圖／記者戴上容翻攝）

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