被放話「借錢不還」！苗栗街頭驚見球棒男砸車　雙方掛採互告

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗市昨(13日)發生路邊鬥毆事件，下午2點多警方接獲報案，自治路有人打架，立即啓動快打警力抵達現場，到場時發現2名男子分別臉部及手部有受傷，經通報119送醫，初步調查，兩人疑似借貸糾紛才會互毆，雙方事後將互相提告，警方也依法移送偵辦。

▲苗栗13日下午棒球隊上街，2名男子因借貸糾紛在路邊互毆，砸毀汽車擋風玻璃，2人均受傷送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）



苗栗警分局13日14時13分許接獲報案，苗栗市自治路292號前有打架事件，立即啟動快打警力前往處置，警力抵達現場衝突已經停歇，警方將雙方區隔，發現現場有1部自小客車擋風玻璃遭砸毀，現場2名男子分別有臉部及手部傷勢，通報救護車將受傷人員分別送醫治療。

初步調查，36歲賴男與30歲徐男為朋友關係，平日2人互有小額金錢借貸關係，但並無借據憑證，近日徐男在外放話賴男借錢未還，賴男遂於昨(13日)前往徐男家理論，一言不合之下賴男持角鐵將徐男的自小客車擋風玻璃砸毀，之後２人還發生鬥毆，過程中賴男手部流血受傷，徐男則臉部有傷勢，均無大礙，經在場親友勸阻才停止衝突。

處理員警先將受傷人員送醫治療，據了解，事後雙方將互相提告，警方也將全案依傷害及毀損罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。