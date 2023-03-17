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社會 社會焦點 保障人權

為了3000元！辣妹前後任男友相約踹共...鐵棍瘋狂砸車　9人被逮

記者白珈陽／台中報導

台中市王姓少年積欠林姓男子的女友3000元，雙方在網路上發生口角，17日清晨相約出門談判，林男開車撞翻王男友人車輛，王男一夥心有不甘，再與友人持鐵棍砸毀林男的車輛。警方獲報以車追人，逮回雙方涉案等9人，訊後依毀損、妨害秩序等罪移送法辦。

▲▼ 。（圖／截取自社會事新聞影音）

▲今日網路流傳民眾砸車畫面。（圖／截取自社會事新聞影音）

網路社群17日傳出一夥人持鐵棍對車猛砸的影片，引起網友討論。據悉，李女（19歲）與王姓少年分手後，和林男（20歲）成為情侶，因王男欠李女3000元，雙方為此在網路上嗆聲，並相約北屯區大坑某處商店談判，林男1人赴約後，發現對方竟來了8人，林男眼見雙拳難敵四手，先行開車躲避。

據了解，林男在北屯區祥順二街一帶發現王男等人的車，竟駕車衝撞，導致王男等人車輛翻覆，造成車尾毀損、2名乘客擦挫傷，林男也棄車逃逸，王男等人等到其他同夥到場，見林已棄車逃走，憤而持鐵棍猛砸其車輛。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼上圖為林男被砸車輛；下圖為遭撞翻覆車輛。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

轄區警方第五警分局獲報到場，已無砸車情形，先將受傷2人送醫，無大礙，並將躲藏在案發現場附近的林男，以及王男與其友人陸續逮捕到案，全案依毀損、妨害秩序等罪嫌，將雙方9人移送台中地檢署偵辦。

警方呼籲，切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，務必將不法分子繩之以法，究辦到底，以維護市民安心的生活環境。

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