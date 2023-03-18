前3個月完全免費！　土城聖母廟週六新夜市熱情招商中！

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▲台南正統鹿耳門聖母廟，為擴大服務遊客與信眾，預計從4月1日星期六開始試辦「週六新夜市」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南正統鹿耳門聖母廟，為擴大服務遊客與信眾，預計從4月1日星期六開始試辦「週六新夜市」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南的夜市聞名全台，正統鹿耳門聖母廟的「周四大夜市」更被譽為「此生必逛」的隱藏版夜市，已有30年歷史，每到周四都吸引滿滿的人潮，為擴大服務遊客與信眾，預計從4月1日星期六開始試辦「週六新夜市」。

▲台南正統鹿耳門聖母廟，為擴大服務遊客與信眾，預計從4月1日星期六開始試辦「週六新夜市」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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有鑑於聖母廟週末人潮洶湧，眾多遊客反應假日來參拜時希望有市集可逛街購物、買地方美食，「鹿耳門會館」每逢週六都客滿、一房難求，住宿客也想要逛夜市、購物用餐，正統鹿耳門聖母廟王增榮主委與第13屆委員監查代表會決議，試辦「週六新夜市」，並邀請街頭藝人前來表演，讓香客與遊客可以在鹿耳門聖母廟美麗的夜景間聆聽音樂、品嘗美食，參拜兼觀光，留下豐富的回憶。

▲台南正統鹿耳門聖母廟，為擴大服務遊客與信眾，預計從4月1日星期六開始試辦「週六新夜市」。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南正統鹿耳門聖母廟，為擴大服務遊客與信眾，預計從4月1日星期六開始試辦「週六新夜市」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「台版紫禁城」正統鹿耳門聖母廟，是台灣建築面積最大的媽祖廟，擁有台灣最大的「鹿耳門牌樓」以及台灣最高的「千里眼」、「順風耳」神將銅雕，在媽祖與眾神前逛夜市，感覺格外平安、身心靈都得到護佑！

▲台南正統鹿耳門聖母廟，為擴大服務遊客與信眾，預計從4月1日星期六開始試辦「週六新夜市」。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南正統鹿耳門聖母廟，為擴大服務遊客與信眾，預計從4月1日星期六開始試辦「週六新夜市」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「週六新夜市」預計從4月1日星期六開始舉行，最佛心的是，為了推廣與弘揚媽祖大愛精神，廟方試辦期間，4到6月份週六免租金，攤位名額有限，要搶要快，希望能永續經營、謝絕一次性攤位，歡迎大家踴躍分享報名。報名方式：親洽聖母廟1F辦公室填表，詳細配合方案敬請親洽聖母廟辦公室說明，電話06-257-7547。週六夜市地點在台南市安南區城安路160號，正統鹿耳門聖母廟廟前廣場。

▲台南正統鹿耳門聖母廟，為擴大服務遊客與信眾，預計從4月1日星期六開始試辦「週六新夜市」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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