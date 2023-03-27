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曾格爾「報復說」惹怒正宮　5點聲明：將公開被威脅證據

記者黃翊婷／綜合報導

「登山女神」曾格爾被指控與已婚富商約會泡湯，她懷疑是先前未把經紀約簽給岳啟儒（富商妻子）旗下的公司，因此遭到報復，讓岳女氣到喊告。對此，曾格爾昨日（26日）晚間在臉書PO出5點聲明表示，岳女的聲明充滿不實資訊，如果再被攻擊，她會公開更多資料，「希望不要再有無謂的攻擊，不然將公開所有被威脅的證據！」

曾格爾回應岳女。（圖／翻攝自Facebook／曾格爾 Grace Tseng）

▲曾格爾表明，若再受到攻擊，將會公布更多被威脅的證據。（圖／翻攝自Facebook／曾格爾 Grace Tseng）

曾格爾24日在臉書PO出影片針對爭議一一澄清，對於緋聞事件，她表示，2021年11月3日男方主動第一次邀約她到家裡品酒，因為不想放棄任何談贊助的機會，於是帶了當時的男友一同前往赴約；後來接到岳女的訊息，希望可以將她簽入旗下公司，但當時她只想專注在攀登上，因此拒絕了，「我不可能用到女方的所有資源，更沒有報導所稱的170萬，很多事情都是斷章取義」，很好奇這一切的發生，「是不是要報復我沒有跟他們簽約？」

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曾格爾提出質疑後，岳女26日在臉書公開雙方對話紀錄並提出7點聲明，反控當時明明是曾格爾加LINE後主動與她聯繫談合作，「請曾格爾在開庭前不要再用不實謊言混淆視聽」，否則她不排除會考慮對曾格爾提出妨害名譽的民刑事訴訟。

▲▼ 岳啟儒 曾格爾 。（圖／翻攝自Facebook／岳啟儒）

▼▲岳女指控是曾格爾先加LINE主動聯繫。（圖／翻攝自Facebook／岳啟儒）

▲▼ 岳啟儒 曾格爾 。（圖／翻攝自Facebook／岳啟儒）

曾格爾26日晚間也透過臉書回應，她表示，出來澄清只是要還原事實，希望不要再有任何爭執，她自去年10月開始受到對方指控和攻擊，甚至有網軍將她的貼文、限時動態截圖並做成哏圖，「攻擊得真的無厘頭到了極致！」目前已經將相關資料交給刑事警察電腦犯罪小組進行調查。

曾格爾接著提到，岳女在各公開場合秉持公關專業，「利用她所擁有的公關資源，威脅我，『這是我的專業，妳需要我幫妳發新聞稿嗎？』等等對話內容。在官司之中，她也派請律師跟我們談，官司和解的條件是200萬元。一切都有清楚的對話截圖。」

曾格爾強調，岳女的聲明充滿不實資訊，她目前不公開對話紀錄是因為不想要再有爭論，如果再受到進一步攻擊，她將公開更多資料，也希望大眾讓她回到最單純的初衷，好好登山，爭取國際榮耀，「希望不要再有無謂的攻擊，不然將公開所有被威脅的證據！」

曾格爾對於岳啟儒26日不實資訊的簡短回應：

1.、2021年11月3日是對方主動跟我聯繫。（上篇影片截圖已貼出佐證）

2、我希望找到適合的經紀公司去把登山運動變成有質感。和家人討論之後，覺得岳啟儒的公關公司不合適，因此最後拒絕。（影片截圖佐證）

3、不可能是為了要成名而爬8000公尺高山，死亡率20％，隨時可能有生命危險。愛戶外、愛登山的人沒有任何理由，就是愛上登山的感覺。她這樣的說詞，根本在貶低所有在登山的人。

4、我拒絕簽約，同上對話紀錄清清楚楚，我表明的是拒絕跟她簽約，岳啟儒何來結論說我要跟她合作？

5、岳啟儒說，「曾格爾轉而聯絡我先生……」，我們公布的對話紀錄也再清楚不過，2021年11月3日你們主動透過臉書私訊我。對話截圖都有日期佐證，請不要顛倒是非。

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