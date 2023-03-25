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「約泡金主」討170萬贊助？曾格爾曬對話紀錄5點澄清：是報復我嗎

▲▼ 。（圖／翻攝自曾格爾FB）

▲曾格爾拍影片澄清。（圖／翻攝自曾格爾FB）

記者施怡妏／綜合報導

「登山女神」曾格爾自從爆出與已婚富商約泡湯後，重挫女神形象，事後募款計畫終止，就連干城章嘉峰的紀錄也遭到除名，對此，曾格爾昨（24）日晚上拍影片，針對過去的爭議一一澄清，願意提供攀登的所有紀錄，希望大眾可以看到真相，「我只是一個想完成夢想的女生」。

曾格爾在臉書發文，列5點說明，第一針對緋聞事件，因為人在山上沒有訊號，因此無法及時處理，後來發現事情影響到朋友，才和律師一同回顧訊息始末，2021年11月3日，男方主動第一次邀約，邀請她到家裡品酒，因為不想放棄任何談贊助的機會，帶了當時的男友一同前往赴約

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曾格爾透露，後來接到女老闆的訊息，希望她可以簽入旗下公司，但她想把心思專注在攀登上，於是拒絕了，「更不可能用到女方的所有資源，更沒有報導所稱的170萬，很多事情都是斷章取義」，很好奇這一切的發生，「是不是要報復我沒有跟他們簽約？」

▲▼ 。（圖／翻攝自曾格爾FB）

▲男方主動提出邀約。（圖／翻攝自曾格爾FB）

第二是登山的初衷，很多人透過登山而認識她，第一座8000米是世界第八高峰「馬納斯努」，成功登頂後也給了她信心，在第一次攀登之中發現，自己對於高海拔比其他同行的人更為輕鬆，也漸漸開始產生成就感和興趣，「原來自己身為女性登山者，也可以有能力去嘗試挑戰高峰」。

第三是群眾募資的原因，並不是一開始就是登山高手，在這之前也是一座一座的嘗試挑戰更高海拔，直到爬了五座8000米後，接受前輩的建議，可以和大眾分享這樣的計畫，才開始群眾募資。

第四是登山人士的質疑，許多報導都只有質疑方的說法，例如干城章嘉峰原本登頂成功，過了一年後卻突然被取消，也被質疑速攀紀錄也有問題，「事實上，我們確實有申請紀錄所需要的所有證據」，登頂照片、攀登日記、GPS，但還是被拿來做文章，願意提供所有證據給大眾檢視，希望大家看見真相，「關於我的攀登，事實就是事實」。

▲▼ 。（圖／翻攝自曾格爾FB）

▲▼曾格爾貼出與男方的對話紀錄。（圖／翻攝自曾格爾FB）

▲▼ 。（圖／翻攝自曾格爾FB）

曾格爾無奈表示，「網路上很多所謂的專家實際上根本沒有在高海拔攀登，又或者僅是僅有一點經驗刻意無端猜測，有心人士甚至去製作質疑我的報告，但是這段時間，作者卻自己默默的一一刪除內容，有的網路人士，甚至在抹黑完後，整個頁面轉為營利販售物品，一連串的操作、想抹煞一個人先前努力的付出，我感到非常難過」。

最後第五點，曾格爾跟身邊的朋友跟粉絲道歉，「讓妳們擔心了」，這幾個月被突如其來的攻擊，感到很錯愕也很難過，沒有專業的公關，也沒有任何經紀公司，「只是一個想完成夢想的女生」，也謝謝支持自己的企業，以及粉絲朋友，未來會持續努力完成目標。

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