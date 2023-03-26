曾格爾揪人夫泡湯辯「被報復」！正宮7聲明怒打臉　喊話加碼開吉

▲登山女神曾格爾。（圖／翻攝自Facebook／曾格爾 Grace Tseng）

記者莊智勝／台北報導

「登山女神」曾格爾爆出與已婚富商約會泡湯，女神形象重創，富商正宮、公關女強人岳啟儒也憤而提告，並求償新台幣200萬，此案將於明(27日)在士林地院開庭。不料曾格爾開庭前夕又再度惹怒岳女，於臉書PO影片直指，自己先前未把經紀約簽給岳女旗下公司，懷疑因此遭到「報復」。

曾格爾24日在臉書PO出影片針對爭議一一澄清，其中針對緋聞事件，曾格爾透露，2021年11月3日，男方主動第一次邀約，邀請她到家裡品酒，因為不想放棄任何談贊助的機會，帶了當時的男友一同前往赴約；後來曾接到女老闆岳女的訊息，希望可以將她簽入旗下公司，但當時她只想專注在攀登上，因此拒絕了，「我不可能用到女方的所有資源，更沒有報導所稱的170萬，很多事情都是斷章取義」，很好奇這一切的發生，「是不是要報復我沒有跟他們簽約？」

對於曾格爾的「報復」一說，岳女今(26日)也在臉書曝光2人對話紀錄，證明當時明明是曾格爾加LINE後主動與她聯繫談合作，狠狠打臉曾女說法，「請曾格爾在開庭前不要再用不實謊言混淆視聽」，並考慮對曾格爾提出妨害名譽的民刑事訴訟。

岳啟儒臉書七點聲明全文：

針對曾格爾小姐拍攝影片對本人及旗下公司做不實指控，本人聲明如下：

一、關於經紀約真相還原（請見截圖連結）

1.本人和曾格爾第一次見面是在我家中聚餐(在此之前不認識她，也對她沒印象)，當天聚餐直到深夜2021年11月9日凌晨，她介紹自己是破8000公尺紀錄的登山家，聊了她的登山成就，我們禮貌性交換line通訊軟體帳號。

2.曾格爾於11月23日以line主動聯絡我想見面請教問題，我收到訊息時還問她是誰，因為我不會把只見過一次面又不在意的人放在心上，後來約了11月26日中午。

3.見面時曾格爾將爬山規劃告訴我，表達她想藉由攀登8000公尺高山破紀錄成名，希望可以進時尚圈，未來想代言品牌或參加時尚活動，所以需要有經紀人幫她推動，我跟她說不太容易，但是我還是口頭給了一些建議。

4.席間她跟我說挖貝也在和她談合作，募資成功要抽四成，未來活動或品牌合作也要抽四成，但是挖貝願意在募資達標前先提供300萬先讓她去登山。

5.我表示挖貝談的應該算是經紀合作，這個條件很好，建議她可以考慮。但是曾格爾表明要跟我合作，因為她想跟時尚連結。我說我們公司不做口頭約定，要合作就必須簽約，請她回去思考一下。

6.曾格爾當場立即說：「Cindy姐我就是確定想簽給你。」由於她出發登山在即，所以公司才儘速擬合約給她。

7.三天後11月30日我以line詢問曾格爾合約看得如何？她回覆要等登山結束回來再談經紀約，後續我就沒再和她有任何聯絡了。

8.曾格爾轉而聯絡我先生，當品牌來和她洽談合作，她就請教他如何回應和開價，也請他協助募款並安排媒體訪問曝光，一直說以後要簽給公司賺錢，最後轉變為曖昧並主動邀約我先生外宿，這些歷經近十個月的對話我完全不知情 ，直到三二行館事件爆發，曾格爾以影片表示「因為拒絕簽約而遭受報復」的說法是公然說謊，令人不齒。

▲岳啟儒曝光與曾格爾對話紀錄，狠狠打臉曾女「報復說」。（圖／翻攝自Facebook／岳啟儒，下同）

二、因為本人在時尚產業工作的資歷深厚，近年不少年輕後輩會來找我諮詢時尚圈相關事務，或是表明想要簽給我當網紅，我通常保持著提攜後進的心態給予建議，能幫忙就幫忙，我也是以這個心態答應她希望和我合作，如果我真的很想簽曾格爾，不會不記得她是誰。

三、本人旗下事業包含仲誼公關、Wazaiii 媒體、哇哉上課、以及Wazaiii 達人經紀部，主要的營業項目為品牌公關、數位內容製作、整合行銷規劃、線上課程製作及銷售，經紀只佔總體事業營業額約2%，而且有專業經理人負責，更不可能為了簽一個還沒有紅、我又不熟識的路人甲，賠上我的先生及家庭幸福。本人正派經營公司，十八年來勤勤懇懇，才能在產業中立足，不容許曾格爾對我的公司做不實詆毀，說我簽約不成而報復她，這是對本公司及本人聲譽的嚴重侮辱，曾小姐一再說謊，天理難容。

四、關於侵害配偶權之訴訟，所有事證已向法院提報，靜待法院審查伸張正義，不在此做討論。

五、請曾格爾在開庭前不要再用不實謊言混淆視聽。

六、關於曾格爾的登山爭議，本人無意捲入，事實上她是否造假只有道德問題，但是侵害配偶權不僅違反道德標準，是真真實實的違法行為，不應該因為被告個人是否有成就，去忽略其道德失德與摧毀別人家庭的不法行為。

七、曾格爾已經摧毀我的家庭，我實在無法理解她為何還能公然用謊言傷害我與我的公司的聲譽，我不知道她是否已經習慣活在謊言的世界？但對於一個配偶權被侵害的被害者而言，這就是在傷口撒鹽的殘忍行為，這種行徑任誰都無法忍受。對於曾格爾「因為不簽約而受報復」的謊言，我也將考慮對曾格爾提出妨害名譽的民刑事訴訟，除了維護我與公司的聲譽外，也希望能導正這種充滿謊言的風氣！