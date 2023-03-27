馬英九今啟程赴陸！首站飛上海　12天走訪5大城「鐵人行程曝」

▲前總統馬英九。（圖／記者陳煥丞攝）
記者鄭佩玟／台北報導
前總統馬英九今（27）日將啟程赴陸祭祖，並率30名「大九學堂」學生與大陸青年進行學術交流，成為兩岸分治74年來，首位踏上大陸的中華民國卸任元首。而馬英九也預計下午13時40分在桃園機場發表簡短談話，《東森新媒體ETtoday》將為您全程轉播。
馬英九將於3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，為期12天，預計造訪南京、武漢、長沙、重慶與上海等城市。3月27日下午搭乘國航CA-196航班抵達上海，隨即搭乘高鐵赴南京；3月28日上午謁中山陵，下午參訪中國近代史遺址博物館（南京總統府）、國父孫中山先生故居、拉貝故居；3月29日上午參訪南京大屠殺紀念館、中國第二歷史檔案館、下午搭乘高鐵赴武漢。
3月30日上午參訪辛亥革命武昌起義紀念館、黃鶴樓，下午參訪湖北省博物館、東湖綠道；3月31日上午與武漢大學學生座談，下午搭乘高鐵赴長沙參訪周南中學；4月1日為此行重要的祭祖行程，馬英九將赴湘潭市湘潭縣白石鎮祭祖，下午則參訪嶽雲中學、南嶽忠烈祠；4月2日上午參訪嶽麓書院、與湖南大學學生座談，下午參訪湖南大學科學館（抗戰中國戰區第四受降區受降儀式所在地）；4月3日上午搭機赴重慶，下午參訪重慶抗戰遺址博物館、重慶市規劃展覽館。
4月4日上午參訪中央政治學校舊址，下午參訪張自忠烈士陵園、重慶中國三峽博物館；4月5日上午搭機赴上海，下午參觀洋山港港區；4月6日上午與復旦大學學生座談，下午參訪四行倉庫抗戰紀念館、和平飯店、城市會客廳、豫園；4月7日上午搭乘CA-195航班返台。
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