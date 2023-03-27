馬英九今啟程赴陸！首站飛上海　12天走訪5大城「鐵人行程曝」

前總統馬英九27日下午將前往大陸展開「祭祖和平之旅」，預計前往上海、南京、武漢、長沙、重慶，不會到北京，前立委郭正亮分析，馬英九去大陸讓世界知道說兩岸不是完全敵對，也不是都是美國的說法，有平衡作用，更凸顯出台灣內部的多元，「這搞不好是台灣安全的保障」。