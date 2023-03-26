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日本2款「道地美食」口味超崩潰！一堆台人吃完狂嘔：像熱鼻涕

▲▼東京是日本經濟、文化、政治、交通的中心，亦被認為是全球最重要的都市之一。（圖／載自pixabay）

▲台灣有許多人喜愛到日本旅遊、品嘗當地美食。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

網搜小組／柯振中報導

日本是國人愛去的旅遊國家之一，各地的特色美食更讓人流連忘返。不過，一名網友實際到日本旅遊，卻發現對食物相當失望，上網抱怨以後，立即有不少過來人點出，日本2款「知名美食」實際上雷到爆，試吃以後超級後悔。

這名網友在PTT表示，日本動畫當中時常出現美食橋段，可口的模樣總會讓人忍不住買來品嘗，但在這些經驗中，還是有可能會踩到地雷。

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該網友提到，他先前看了某日本動畫，被裡面的「咖哩泡麵」給震驚到，一度以為是神仙美食，沒想到買來食用以後大失所望，不但湯頭鹹到爆，麵身也很普通，「大家也有對動畫美食幻想破滅的經驗嗎？」

▲▼炒麵麵包示意圖。（示意圖／翻攝微博）

▲幻想破滅的美食當中，被最多人點名的就是炒麵麵包。（示意圖／翻攝微博）

貼文引發討論後，不少過來人一面倒點名2項食品，其中一項便是「炒麵麵包」，「炒麵麵包，沒有之一」、「 炒麵麵包，你就想麵包沾上了炒麵的油膩，然後兩個都是沒有口感的食物，最後就是澱粉+澱粉的厚重感，真的怎吃怎噁」、「我也覺得是炒麵麵包，我也不知道日本人對於這東西有什麼感想，我只能說它不符合多數台灣人的口味。」

▲▼章魚燒,章魚丸子。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲有許多網友表示，日本的章魚燒與台灣的章魚丸子口感有差異，不是台灣人喜歡的味道。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

至於另外一項遭到許多人點名的，則是「日式章魚燒」，「日式章魚燒，爆幹難吃」、「章魚燒糊糊的還淋上一坨美乃滋超噁」、「日本章魚燒＝熱鼻涕」、「日本章魚燒也很噁」、「他們章魚燒都溼溼爛爛的，台灣的都煎的脆脆的差超多的」、「應該說台灣章魚燒完全是另一種食物 口感味道都不同。」

 

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