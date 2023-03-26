脫逃狒狒「為什麼這麼難抓」　林務局釋疑：不像猴子愛爬樹

▲脫逃的東非狒狒仍在桃園流竄中。（圖／翻攝臉書）

記者楊惠琪／台北報導

全台關注的東非狒狒脫逃記，在桃園地區逃竄長達2周仍未落網，讓桃園市農業局圍捕人員多日無功而返，到底為什麼狒狒這麼難抓？農委會林務局保育組科長鄭伊娟解釋，不只是因為狒狒是靈長類動物比較聰明，主要是狒狒不像「猴子愛爬樹」比較容易被察覺到，狒狒通常在地面奔跑，喜歡躲在涵洞等遮蔽物，加上行動速度又快，都加深了圍捕難度。

鄭伊娟說，以往國內動物園也不乏上演動物脫逃記，往往都是立即發現、馬上找到，通常都還在動物園所活動範圍內，很少像這隻東非狒狒跑到人類群居的地方，甚至出現在鄰里巷弄間，不但增加圍捕的難度，也增添攻擊民眾的危險性。

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鄭伊娟說，狒狒不像猴子喜歡上樹，如果爬上樹還比較容易被發現蹤跡，狒狒習慣在地上奔跑，而且奔跑速度很快，喜歡躲在涵洞等遮蔽物，因此雖然這次桃園縣農業局動員大批人力，還出動紅外線熱感應設備，但若狒狒藏匿在水泥牆內的涵洞或空屋、農舍等，就不容易偵測到，加上這周開始天候不佳，也會影響圍捕的進度。

鄭伊娟也呼籲，因狒狒仍在脫逃中，若遇到或發現狒狒，要謹記「四不」原則，包括不要眼神對視、不要露齒微笑、不要尖叫、不要轉過身奔跑，因為露齒對狒狒來說是威嚇，若手中有食物要放下並緩慢離去，並立即打1999通報當地縣市政府，當地家長也務必注意孩童安全。





▲林務局提醒遇到狒狒不要微笑、尖叫或逃跑。（圖／林務局提供）