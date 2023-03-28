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外交路線轉向「雙重承認」？　林濁水：機會早己壽終正寢

▲▼外交部撤宏都拉斯國旗。（圖／記者呂晏慈攝）

▲外交部撤宏都拉斯國旗。（圖／記者呂晏慈攝）

記者皮心瑀／台北報導

外交部長吳釗燮日前宣布台宏斷交，並指我外交政策不排除轉向「雙重承認」。對此，民進黨前立委林濁水指出，此舉毫無國際法可以依據，過去曾有可能，但這個萬載難逢的機會己經壽終正寢了。

面對「雙重承認」，吳釗燮稱，「有關於我們跟其他非邦交國家的交往，我們是沒有排除任何的狀況」，任何國家希望與我國提升關係，不管是政治關係、經貿關係、文化關係，會認真的來思考、研議，要如何讓我國的國際空間、經貿空間能夠擴大。

林濁水則分析，當年因為蔣家不接受國際法、國際政治機會都大得不得了的一中一台，而美國為保護台灣而牽就蔣家硬拗出雙重承認，蔣家也不接受，這個機會就己經沒了。聯合國2758號決議不可能翻案，所以雙重承認進不了聯合國，另雙邊關係縱使有國家接受，只要中國大陸拒絕也只好退回「單重????認」。

林濁水說，前總統李登輝的夢想也是「雙重承認」，但都不成功，至於今昔條件之比只看一項就夠，1990年代兩岸GDP之比是1比3，到2018年已經擴大到23倍，當前國際政治條件如果不變，在只有一個中國的國際共識下，無論台獨或雙重承認都沒有機會，但是在國際法條件方面，則依台灣地位未定的共識，又只有台獨有空間，「客觀條件如此，台灣人應該要認識清楚。」

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