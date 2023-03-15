不是品管出包！好市多牛肉藏「黑色斑點」讓他氣炸　內行人揭成因

▲男子到好市多購買牛肉，發現上面有黑色斑點，以為是品管出包，氣得發文公審。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／柯振中報導

美式賣場好市多有販售許多平價商品，吸引不少會員消費，在台灣擁有龐大客源。一名男子日前到好市多購買牛肉，回家後卻發現肉裡有「焦黑痕跡」，氣得他痛罵「又出包了」，沒想到貼文曝光後，男子反而遭到一面倒酸爆。

這名男子在「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，他日前到好市多購買一款牛肉，沒想到拿回家開箱，竟發現肉片上有許多黑色的痕跡，幾乎每片肉都有，氣得他痛罵「肉又出包了…今天剛買的肉，買回來下面的肉長這樣」。

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從照片當中可以看見，男子購買的肉盤裡面，有許多肉片的左上角出現了黑褐色、類似燒焦的痕跡，看起來確實會讓人懷疑，是不是品質上出了問題。

▼男子認為，明明離保存期限還有很長一段時間，為何會有黑色斑點。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）



不過，貼文曝光後，不少人留言狂酸，「結果出包的不是好市多」、「看起來很正常啊，看不出來哪邊有問題」、「這有怎樣嗎」、「不知道有什麼問題，總之先生氣」、「這根本不是什麼出包」、「上次我買一瓶萬能醋，回家一開就酸掉了！我也沒說要退貨！」

對此，有內行人耐心解釋，這是電宰的過程中，肉品的微血管爆裂，才會出現的斑點，在雞胸、豬肉也常常可以看見這種情況，擦掉就沒事了，如果要求好市多員工仔細處理，可能成本又會上升，進而反映在價格上，因此還是別在意太多，回家處理一下就好。