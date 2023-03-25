費鴻泰「快70歲」為何還要選立委？　吳子嘉吐1原因

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費鴻泰「快70歲」為何還要選立委？　吳子嘉：他心裡放不下台灣

▲▼國民黨立委費鴻泰。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委費鴻泰年近70還要繼續選立委，吳子嘉認為，因為他愛台灣、心裡放不下。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林彥臣／綜合報導

國民黨近期展開2024年立委黨內初選登記，台北市松山信義選區最主要的2位參選人，包括現任立委費鴻泰與議員徐巧芯，初選戰況堪稱殺破頭，其中費鴻泰已經將近70歲，為何還堅持繼續選立委，也引發討論。對此《美麗島電子報》董事長吳子嘉就認為，因為費鴻泰愛國、愛台灣，他心裡放不下

吳子嘉25日在網路節目《董事長開講》中，有網友提問表示，「為什麼老費都已年過70 （編按：68歲），對立委那麼執著放不下？」

吳子嘉回答，「費鴻泰比我們更愛國、愛台灣，甚至比我們都愛，他'心裡放不下，繼續勇敢愛台灣。」

費鴻泰、徐巧芯。（合成圖／記者屠惠剛、李毓康攝）

▲吳子嘉認為，費鴻泰與徐巧芯有競爭、有摩擦就會產生光與熱，是好事。（合成圖／記者屠惠剛、李毓康攝）

關於費鴻泰與議員徐巧芯的競爭，吳子嘉則認為是好事，因為有摩擦就會產生光與熱，就會有溫度，有溫度的國民黨就是進步的現象，是好現象。

國民黨北市黨部規畫北市立委分三階段提名登記，第一階段第3、7、8選區24日截止，預計於3月28日登記同志協調會，由登記者協調初選方式，若為37制（黨員投票占3成，民調占7成），將會於4月22日進行黨員投票。

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費鴻泰徐巧芯立委初選松山信義吳子嘉

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