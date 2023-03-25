費鴻泰鬥徐巧芯「年齡歧視」副本開啟：看我表現、最有戰鬥力

▲費鴻泰與徐巧芯互鬥，開啟「年齡歧視」的新副本。（組合圖／ETtoday資料照）

記者林彥臣／綜合報導

國民黨近期展開2024年立委黨內初選登記，台北市松山信義選區最主要的2位參選人，包括現任立委費鴻泰與議員徐巧芯，初選戰況堪稱殺破頭。費鴻泰在臉書發文再開「年齡歧視」的新副本，強調自己最有戰鬥力，應該看他的表現，而不是年齡。

費鴻泰臉書發文，不應用「世代交替」作「年齡歧視」，年齡與戰力無關，不應該歧視年齡，年齡與戰力無關，不應該歧視年齡，「看我的表現不要看我的年齡！」

費鴻泰也強調，他在立法院最有戰鬥力，如果接到國民黨初選的民調，請唯一支持。

費鴻泰還說，有人用「謠言」安排職務和官位，造謠費鴻泰去當不分區立委或入閣作部長，都是惡意中傷，意圖使人不當選，這種不正當選舉的行為，應該盡快被遏止，請大家不要相信這些惡言中傷。

徐巧芯日前受訪表示，未來如果能夠成為信義松山立委，「我百分之百會第一個站出來力挺費鴻泰委員進到內閣，升級為大家服務」，所以她在國會、費鴻泰委員在內閣，這是最佳的組合跟拍檔，會是世代傳承最好的典範，也是世代交替真正的解答。

徐巧芯表示，民進黨在這次台北市、基隆市立委推出非常多新面孔，如果國民黨總是只有老面孔的話，很擔心在大選的時候面對民進黨新鮮感、新的戰力會有吃虧的地方，「世代交替的意義並不是要拉下誰，而是希望讓這些資深的委員能向上發展、有更好的舞台。」