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公益彩券盈餘挪做他用？　桃園藍綠議員再交鋒

▲藍營質疑公益彩券盈餘挪做他用？湯蕙禎駁斥：扭曲事實

▲藍營質疑公益彩券盈餘挪做他用？湯蕙禎駁斥：扭曲事實。（圖／湯蕙禎辦公室提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨桃園市議員舒翠玲日前指出，前市長鄭文燦在任內，把公益彩券盈餘基金2.1億元挪做他用，被監察院糾正，監察院更要求桃市府必須歸墊。對此，民進黨不分區立委湯蕙禎表示，「這是刻意扭曲事實」，湯強調，過去每年桃園市政府約獲公益彩券盈餘10億元左右，並且專款專用推動相關社會福利。

湯蕙禎表示，根據監察院調查報告，是在朱立倫前縣長時期（96年）開始，社福宣導補助經費開始調整由公益彩券盈餘支應，到吳志揚縣長任內也是同樣制度。鄭市長任內所核定社團補助從不分藍綠、黨派，皆是為了協助民間社團推動社會福利宣導，舒議員這種政治操作，就是嚴重抹黑及貶低過去的縣府、市府及所有公務人員的努力與付出。

湯蕙禎進一步表示，鄭文燦市長任內已編列6000萬預算回補公益彩券基金，公務預算及桃園市公益彩券基金，兩者都是市府所屬財源，因此以市庫編列公務預算回補公益彩券基金，是市府不同財源之間的調整，不影響市府整體可運用的經費總額，市府總收支並沒有改變，身為資深民意代表難道預算都看不懂嗎？

舒翠玲則反擊指出，民進黨轉移監察院糾正鄭文燦市長任內，散財童子毫無財政紀律行為，她覺得既可悲又很可笑，因為基金的用途必須專款專用。如果民進黨不懂得什麼叫做歸墊回基金專戶，那他們真的應該要好好的再花點時間認真努力的做功課，不要一味護航，賠上民進黨團專業及形象。

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公益彩券盈餘湯蕙禎駁斥舒翠玲

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