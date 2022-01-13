桃園人拒萊豬！　藍營議員舒翠玲提公投數據及自治條例說分明

▲舒翠玲（左）要求衛生局長王文彥尊重多數桃園人決定，禁含萊克多巴胺的豬肉進來桃園。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會臨時會12日進行市府專案報告，市議員舒翠玲指出，去年公投，桃園在四大公投案皆是同意票大於不同意票。其中，第18案禁止萊豬進口案，同意票多過不同意票約5萬票。因此，要求市府依照經政院通過的桃園市食品安全管理自治條例「本市販售之豬肉及其他相關產製品，不得檢出乙型受體素」條例，禁含萊克多巴胺的豬肉進來桃園。

舒翠玲說：去年12月18日公投，桃園在四大公投案皆是同意票大於不同意票。其中，第18案禁止萊豬進口案，則是同意票多過不同意票約5萬票，這在民主國家是絕大多數的，而這也是桃園多數民眾認為，禁止含有萊克多巴胺的豬肉進來，即便是微量的受體素殘存在人體內，長期下來會造成什麼樣的影響，大家都不可得而知，所以多數桃園人投下同意禁止萊豬進口票。

▲桃園在四大公投案皆是同意票大於不同意票。（圖／ET資料照）

而在2018年底，市議會也在桃園市食品安全管理自治條例中，提出「本市販售之豬肉及其他相關產製品，不得檢出乙型受體素」條例，2019年6月14日經行政院核定通過，要求衛生局長王文彥尊重桃園多數民眾以及經政院通過的桃園市食品安全管理自治條例，禁止含有萊克多巴胺的豬肉進來桃園。

由於王文彥局長表示「依法行政」，舒翠玲要求王局長申請釋憲，王以「再研究」回應。舒翠玲轉向主持會議長的副議長李曉鐘提出「如果桃園市政府不做大法官解釋，要求由市議會提出」而獲支持。