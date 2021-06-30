女議員告衛福部「疫苗買不夠」輸了！法院判決打臉原因曝光

▲桃園市議員舒翠玲提告衛福部，要求採購足量疫苗，法院30日判她敗訴，。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

桃園市議員舒翠玲因不滿政府未採購足量疫苗，日前偕同家庭主流化聯盟召集人曾獻瑩，在律師陪同下到台北高等行政法院提告，要求衛福部應於6月底前，提供人民足夠、且經世界認證的疫苗。法院30日判舒翠玲等人敗訴，因「人民並無向主管機關訴請購買疫苗及疫苗預防接種的法律上依據」。

曾獻瑩主張，依《傳染病防治法》51條規定，政府在傳染病發生時，本來就可以緊急專案採購疫苗，只要向民眾說明相關風險，並於半年內補齊相關文件、完成檢驗即可，本次提告，就是希望政府依法裁量，省去繁雜的行政程序，為維護人民生命作為。

舒翠玲表示，《憲法》規定政府應保障人民生存權，而根據衛福部於2月提出的新冠肺炎疫苗接種計畫，載明疫苗接種率須達到65%，換算下來要有2990萬劑疫苗才能達成，然而衛福部聲稱採購的3000多萬劑疫苗，目前僅有76萬劑到達台灣。

舒翠玲本次在基層反應下代表出面提告，表示很多地方政府希望採購疫苗，卻被政府限定僅能由中央執行，但從《憲法》108條中可見，地方政府有公共衛生的執行權力，《傳染病防治法》的主管機關也是在縣市府，以桃園市政府來說，無論是HPV疫苗、肺炎鏈球菌疫苗、流感疫苗、輪狀病毒疫苗，都是由地方政府自行採購，認為衛福部憑一個暫行條例，剝奪地方政府的權力並不合理。

法院認為，依《傳染病防治法》規定，政府基於公共利益，在傳染病發生時依職權採取必要防疫措施，但沒賦予人民申請主管機關購買疫苗，及疫苗預防接種的公法上權利，主管機關未購買疫苗及未為人民預防接種，人民僅是反射利益受有影響而已，很難說是權利或法律上利益受損，判舒翠玲等人敗訴。

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