桃機Omicron群聚延燒　桃園藍營怒批邊境防疫慢半拍

▲舒翠玲指出，桃園市政府針對金嗓歌友會的處置，有非常多的缺漏。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨桃園市議員舒翠玲7日指出，桃園市政府針對金嗓歌友會的處置，實在有非常多的缺漏，因為金嗓歌友會其實都是有具名登記的，但是在清潔工確診之後三天，卻都還沒有通知所有參與歌友會跨年活動的人進行疫調及採檢，因此她於市議會召開的臨時會，已經提出動議，要求1月12日市府要針對此事件做專案報告。

▲黃敬平也表示，桃機Omicron群聚延燒凸顯邊境防疫慢半拍。（圖／ET資料照）

市議員黃敬平也表示，這起群聚凸顯邊境防疫慢半拍，而指揮中心大眾運輸防疫指引，似乎仍停留在去年4月修訂版，是否因為指揮中心訂定的通勤巴士防疫指引不足，才發生「混搭」、「未固定座位」而不幸染疫的憾事？而新冠疫情發生兩年來，旅館及疫調採檢的SOP都沒有辦法在第一時間建置完成，顯示政府部門根本無心在防疫工作。現今農曆年節將至，民眾盼望健康、安心地回家過年與家人團聚，全民都在等蔡政府好好拴緊防疫螺絲！

桃機Omicron群聚延燒，舒翠玲進一步指出，陳時中在5日疫情例行記者會結束前，呼籲大家盡量不要使用「破口」來稱呼染疫的人，問題是明明沒有人惡意攻擊確診者，對於機場清潔人員、防疫計程車司機等第一線承擔風險人員，相信善良的臺灣民眾，只有心存感激，陳時中實在沒必要替心繫政治的人「硬找台階」，模糊政府的防疫責任？而陳時中這番談話也獲得蔡英文關注，臉書發文附和陳時中反駁「破口說」一事。