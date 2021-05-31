中央擋地方政府採購疫苗不合理！桃市議員舒翠玲告衛福部

記者羅志華／台北報導

新冠肺炎近日爆發社區感染，每天新增本土病例數百、死亡人數也持續攀升，然而政府「超前部署」1年多，至今在台疫苗數量，仍遠遠不足達到群體免疫，不只地方政府著急，也有民間機構自發進口疫苗，桃園市議員舒翠玲，偕同家庭主流化聯盟召集人曾獻瑩，於31日到台北高等法院提告，要求衛福部於6月底前，提供人民足夠、世界認證的疫苗。

▲桃園市議員舒翠玲（右）5/31提告衛福部，要求於6月底提供足量疫苗，以捍衛人民生命權 。（圖／記者羅志華攝）

曾獻瑩表示，依《傳染病防治法》51條規定，政府在傳染病發生時，本來就可以緊急專案採購疫苗，只要向民眾說明相關風險，並於半年內補齊相關文件、完成檢驗即可，本次提告，就是希望政府依法裁量，省去繁雜的行政程序，為維護人民生命作為。

舒翠玲表示，《憲法》規定政府應保障人民生存權，而根據衛福部於2月提出的新冠肺炎疫苗接種計畫，載明疫苗接種率須達到65%，換算下來要有2990萬劑疫苗才能達成，然而衛福部聲稱採購的3000多萬劑疫苗，目前僅有76萬劑到達台灣。

▲舒翠玲表示，地方政府本來就能自行採購疫苗，卻被政府限制統籌執行，質疑中央剝奪權力。（圖／記者羅志華攝）

舒翠玲本次在基層反應下代表出面提告，表示很多地方政府希望採購疫苗，卻被政府限定僅能由中央執行，但從《憲法》108條中可見，地方政府有公共衛生的執行權力，《傳染病防治法》的主管機關也是在縣市府，以桃園市政府來說，無論是HPV疫苗、肺炎鏈球菌疫苗、流感疫苗、輪狀病毒疫苗，都是由地方政府自行採購，認為衛福部憑一個暫行條例，剝奪地方政府的權力並不合理。

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