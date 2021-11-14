舒翠玲控作家朱宥勳「拿走納稅人249萬」！慘被打臉道歉了：看錯

▲舒翠玲向朱宥勳道歉。（圖／翻攝臉書／朱宥勳、舒翠玲）



記者柯振中／綜合報導

國民黨桃園市議員舒翠玲爆料，作家朱宥勳以24,000本專刊，拿走納稅人249萬元，引起一陣熱議。對此，朱宥勳回應打臉，並要求舒翠玲15日以前公開道歉，否則就只能對簿公堂，「所有事證我已經截圖，你編輯也沒有用的。」

國民黨桃園市議員刪了客家文化相關預算2.6億，事件在網路上發酵，朱宥勳痛批「狗改不了吃屎」，卻被舒翠玲爆料，以《桃園客家》專刊，拿走納稅人249萬元。

對此，朱宥勳出面回應，「這是什麼奇幻數字？？？我何時拿走了249萬了」，鍾肇政去世以後，桃園的《桃園客家》雙月刊跑來找他，邀請製作紀念專刊，希望他能擔任客座總編，「鍾肇政是台灣文學無可取代的重量級作家，又是桃園的客家人，由《桃園客家》主動製作紀念專刊，是再恰當也沒有了。如此大事，我當然樂意盡綿薄之力，馬上一口答應了下來。」

朱宥勳說，若舒翠玲對他的收入有興趣，他也可以直接說出口，「這筆顧問費，總計8000元」，除了顧問費，他還在專刊裡撰寫了一篇長篇、兩篇短篇的文章，還有約3、4,000元的稿費，總收入約1.2萬元，「舒議員，聽清楚了：是1.2萬，不是249萬。」

▼舒翠玲指控朱宥勳，拿了納稅人249萬元 。（圖／記者羅志華攝）



對於舒翠玲質疑《桃園客家》的刊物成本，平均每本要150元，朱宥勳也直接回擊，刊物內容75頁全彩，還有17篇專家學者的專文，以及全新繪製的十多幅插圖，刊物內也有引用照片、文物，還要聯絡、採訪等等的行政費用，「這樣一份刊物，在全部免費贈送，還要做電子版的情況下，一本成本150元怎麼了嗎？你嫌貴，好啊，我可以自費拿贊助你，你做一本同規格同成本的東西給我看看。」

朱宥勳也忍不住嘲諷，被指拿了249萬元，但他這輩子還沒見過這麼大筆錢，若有拿過必定永生難忘，並要求舒翠玲15日以前公開道歉，否則就對簿公堂，「所有事證我已經截圖，你編輯也沒有用的。」

▼舒翠玲用粉專指控朱宥勳，最後用私人帳號在留言底下道歉。（圖／翻攝臉書／朱宥勳）



對此，舒翠玲則用私人帳號在下方認錯、道歉，坦承「一時疏忽，沒有看清楚」，對於誤解朱宥勳取得標案249萬元的事件，「我在此為我的疏忽向您道歉！但是我還是會再去查清楚其他相關事情。」不過，朱宥勳則不買帳，因為舒翠玲用粉專指控他，卻又用私人帳號道歉，應該「在哪裡抹黑就在哪裡澄清」，這應該算是常識。

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