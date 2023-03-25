2023桃園彩色海芋季4／1清明連假登場　8萬株彩芋和您相遇

▲2023桃園彩色海芋季清明連假登場。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2023桃園彩色海芋季、25日於大園區溪海休閒農業區宣告啟動。市長張善政表示，今年以「綺麗的海芋」、「奇妙的相遇」及「奇幻的尋覓」為三大主題，現場種植多達8萬株彩色海芋，還有高5.5米、寬16米、長20米主花區「青鳥。芋守」，以及一座許願噴泉，活動並首次結合水舞表演的裝置藝術，邀請民眾來現場體驗一場「奇妙的相遇」。

▲高5.5米、寬16米、長20米主花區「青鳥。芋守」。（圖／農業局提供）

張善政表示，2023桃園彩色海芋季今年以「綺芋」為主題，透過五種顏色的海芋花舞精靈，詮釋人生中重要的五種相遇，期待大家來到彩色海芋季，在絢爛的彩色花海中，無論是跟戀人、家人、跟志同道合的好友、同事，抑或是獨自一人，都能在賞花的同時，更加珍視人生中的所有情感與邂逅，來一場奇妙的「綺芋」。

海芋季並以「綺麗的海芋」、「奇妙的相遇」及「奇幻的尋覓」三大主題作為策展主軸；「奇幻的尋覓」則是透過LINE實境解謎、智慧語音導覽及電子集章等要素進行闖關解謎，帶來截然不同的遊玩樂趣。本次活動除了花海和裝置物外，更透過無紙化、智慧化的設計實境解謎，使遊戲更加輕便、好玩又環保；活動期間內的9天假日更有專為2023彩色海芋季打造的專屬節目「花舞精靈」，引進樂園式的遊園踩街表演形式，讓會場搖身一變成為花海迪士尼；另外，假日亮點包含了闖關、野餐日、DJ廣播體驗、DIY手作體驗和周邊農場農事體驗，還有表演節目以音樂下午茶及街頭藝人展演讓整個會場充滿音樂的洗禮，亮點不斷，二刷、三刷都好玩。

活動期間會場周邊將實施交通管制，因此桃園市政府農業局特別呼籲民眾盡量透過大眾運輸前往。本次活動亦規劃免費接駁車，由A18桃園高鐵站、A19桃園體育館園區站可搭乘經停車場至活動會場的區外接駁車，並另設置農場接駁車往返在地農場；除此之外，周邊也規劃文智停車場及功學社單車安全體驗館(僅假日開放)等2處免費停車場，供民眾使用。