2023桃園彩色海芋季4／1展開　「綺芋」為主題詮釋5種相遇

▲「2023桃園彩色海芋季」以「綺芋」為主題。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府農業局長陳冠義21日於市政會議，提出「2023桃園彩色海芋季」專題報告表示，今年桃園彩色海芋季將於4月1日至4月16日舉辦，以「綺芋」為主題，詮釋人生中的5種相遇，現場將結合7大裝置藝術、花田、打卡點，讓民眾一邊賞花一邊解謎、闖關，非常適合全家一起出遊踏青。

陳冠義表示，為期16日的2023桃園彩色海芋季在大園溪海休閒農業區舉辦，活動以「綺麗的海芋（展區花卉）」、「奇妙的相遇（展區設施）」及「奇幻的尋覓（展區活動）」作為3大策展主軸，除了種植多達8萬株彩色海芋、2萬株百合及18萬株的大園在地草花，打造「綺麗的海芋」花田，其中彩色海芋數量更達歷年之冠。

陳局長指出，桃園彩色海芋季也結合「相遇」概念，規劃7大裝置藝術，包括「青鳥。芋守」主花區、首次結合水舞表演的「祈緣綺芋」許願噴泉等；同時，活動不僅延伸範圍至鄰近的「灌子埤」、展售在地農產品的「寮芋市集」之外，更安排樂天女孩「林襄」與民眾相遇於彩色海芋季，締造浪漫邂逅。

陳局長提到，活動首次結合LINE實境解謎、智慧語音導覽及電子集章等要素，規劃智慧化、無紙化的遊戲方法，邀請遊客至現場進行「奇幻的尋覓」，搭配花精靈踩街遊行、音樂下午茶等36場次活動、9場DIY體驗，讓遊客走訪展區角落，體驗好吃、好玩、好康、好精彩的活動內容。

陳局長談到，2023桃園彩色海芋季力求提升與創新突破，展區首次啟動智慧導覽語音系統，倡導休閒產業智慧化；農創市集加入13個農會農特產品展售，推廣蕎麥爆米花等食農教育；補助溪海休閒農業發展協會規劃農場9人座接駁車提高參與人潮；以及全天候的互動遊戲，增長遊客停留時間等。