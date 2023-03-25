緬懷先人！花蓮軍人忠靈祠清明連假開放　3 ／29起連續8天

▲▼軍人忠靈祠自3月29日起至4月5日止，每日上午8時至下午4時開放民眾上山祭祀。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府每年3月29日分別於花蓮市忠烈祠與吉安鄉軍人忠靈祠舉辦春祭國殤典禮，向先賢先烈、國軍陣亡將士、因公殞命烈士表達最崇高的敬意與哀思，將由縣長徐榛蔚擔任主祭官，表達對亡故榮民與公殞將士英靈之尊崇與無盡哀思，緬懷英魂永存、浩氣千秋。

軍人忠靈祠位於吉安鄉福興村福興五街481號，提供領有榮民證榮民、現役軍人及其配偶亡故之安厝，葬厝總容量為1萬1,749位，截至2月底，葬厝量達1萬403位。

因應清明時節慎終追遠祭祖活動，軍人忠靈祠自3月29日起至4月5日止，每日上午8時至下午4時開放民眾上山祭祀，另4月4日、5日現場免費提供鮮花束及飲用水，歡迎弔念家屬踴躍領取。

▲軍人忠靈祠園區內幽徑。

為維護清淨家園，減少空汙，花蓮縣政府民政處特於忠靈祠大廳前廣場架設帳棚，規劃祭拜區，宣導民眾統一於祭拜區祭拜，大廳及納骨區則以合掌或鞠躬禮代替。此外，針對攜帶紙錢的民眾，現場免費提供錢垛袋，以利集中回收，並設置「紙錢集中箱」，由環保局運送至宮廟統一燒化，民政處處長明良臻呼籲民眾，配合環保政策，請家屬儘量以合掌或鞠躬代替焚燒紙錢炷香，並統一於祭拜區祭拜。另忠靈祠聯外道路狹小及停車空間有限，請家屬儘量規劃時間前往，以利紓解人潮。