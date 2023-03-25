清明祭祖燒金紙、整地燃燒枝葉廢棄物釀火災　南消開罰3千元

▲台南市消防局第一大隊，發現民眾在農地隨意引火燃燒雜草，對行為人開罰3千元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

麥擱放火燒！台南市2021年12月1日公告禁止田野引火燃燒，消防局第一大隊25日發現民眾在農地隨意引火燃燒雜草，隨即對行為人開罰3千元。

今年春季適逢雨季延後，南部氣候呈現乾燥溫暖，易使山林田野環境因少許火星即引發火災。再加上農曆年後至清明節期間祭祖掃墓、農田整地，連串因素使得墓地、雜草火警暴增，消防人員疲於奔命，大量的水源用於撲滅野火更加劇了台南的缺水問題。





消防局一大隊指出，墓地、田野、廢棄物火警除了浪費救災水源、造成空氣汙染危害人體健康外，火勢不慎延燒周圍建築物、果園農作物更造成嚴重的財產損失，以往也曾有農民引火整地，因風向改變來不及閃避而葬身火窟的案例，以及雜草火勢嚴重危及火車行車安全、野火燒山1天1夜消防人員疲於奔命的狀況。隨意的引火燃燒，一經發現，消防局會立即開罰。

消防局長李明峯表示，民眾清明祭祖掃墓應盡量避免燃燒雜草，並配合公所將紙錢集中焚燒，整理農田及空地枝葉更要與時俱進「除草不用火」，不再點火燃燒。



第一大隊長陳博文希望民眾熟記清明祭祖4不2記得：「不任意燒雜草」、「不隨意丟煙蒂」、「不讓冥紙飛揚」、「不放爆竹煙火」、「記得撲滅餘燼」、「記得隨手收拾垃圾」，共同努力防範公墓火災。