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封閉7年！東部超級秘境慕谷慕魚要開放了　 聯外道路5月底完工

▲▼花蓮縣長徐榛蔚視察銅門村往慕谷慕魚方向的道路工程。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚視察銅門村往慕谷慕魚方向的道路工程。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮秀林鄉銅門1號隧道7年前崩塌，導致慕谷慕魚生態廊道封閉至今，村民只能仰賴溪床便道冒險進出，花蓮縣政府爭取後，行政院公共工程委員會同意補助1.8億元修復聯外道路，並增設明隧道、強固邊坡安全，預計今年5月底完工。而花蓮縣長24日視察花蓮縣銅門村往慕谷慕魚方向的道路工程，現場聽取施工單位報告及在地鄉親的需求，並叮囑業務單位務必嚴謹執行，以保障用路人的安全。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚視察銅門村往慕谷慕魚方向的道路工程。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

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由於長年受到複合型災難的威脅，颱風及大雨侵襲，導致花蓮縣銅門村往慕谷慕魚道路邊坡崩塌造成道路中斷以及隧道洞口坍塌，經縣府多次搶通仍有大量土石因豐沛雨量產生土石崩落及土石流。縣長徐榛蔚上任後積極辦理復建工程計畫，計畫範圍全長324 公尺，面積9,845 平方公尺，工程設計更奪得2022國家卓越建設獎「最佳規畫設計類」優質獎。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚視察銅門村往慕谷慕魚方向的道路工程。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼復建工程主要為擋土設施重建及補強、邊坡整治並建立完善的排水系統。

建設處指出，復建工程主要為擋土設施重建及補強、邊坡整治、提升既有道路的安全性，並建立完善的排水系統，將地表逕流有效地引導、分流至下游安全地區，避免因逕流集中，造成道路及坡面沖蝕，降低坡地災害發生，提升坡面穩定性及耐久性。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚視察銅門村往慕谷慕魚方向的道路工程。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚表示，慕谷慕魚位於秀林鄉銅門村，除了豐富的原民傳統文化，慕谷慕魚翠綠色的溪水，伴隨翡翠谷的原始山林美景，更是讓此地有著「小天祥」的美稱。本路段完成後，將大幅改善當地觀光環境及品質，對於地方交通、經濟及文化發展極具助益。
 

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