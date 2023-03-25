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社會 社會焦點 保障人權

「小畫家」換大頭照日托收4000　小孩腳「1顆水泡」揪無照保母

嬰兒,寶寶。（圖／示意圖，翻攝自PAKUTASO網站）

▲北市楊姓女子未取得保母證照，卻下載他人合格居家式托育服務登記證書，以小畫家軟體換貼自己照片及個資招攬托育。（圖／示意圖，翻攝自PAKUTASO網站）

記者黃宥寧／台北報導

北市楊姓女子未取得「居家式托育服務登記證書」，竟在網路上下載別人的合格證照，用小畫家軟體換貼自己照片偽造，並在臉書刊登到府保母廣告，導致2對父母上當並匯款，其中1名小孩被照顧期間，腳背起水泡、破皮，家長詢問楊女，而楊女卻說不出原因且拒絕續約，因此揪出她無照事實，士林地檢署日前偵結，依偽造文書等罪將她起訴。

起訴指出，楊女去年6月間，在住家以電腦網路下載別人的居家式托育服務登記證書圖片後，以小畫家軟體換貼自己照片及更改個人資料偽造證書，並在臉書「雙北市寶貝聯盟到宅/到府/臨託保母、家長歡迎加入」社團刊登到府保母廣告，並放上合格托育證照圖片，佯稱自己是合格保母。

趙姓家長同年7月間，在臉書看到楊女廣告後，立即以LINE接洽托嬰，雙方談妥以每日4000元試托2日，同時匯款8000元，楊女並按時間前往趙家照顧小孩，但家長卻發現兒子右腳腳背上起水泡及破皮，著急詢問楊女，但楊女卻說不出原因並拒絕續約，家長察覺有異向新北市政府社會局查詢，發現楊女根本未領有合格證照。

另外，黃姓家長也指控以每日8小時2800元請楊女試托3天，楊女到住家照顧其2名子女，因楊女拒絕簽訂契約，發覺她怪怪的，也向北市政府社會局查詢，發現無照事實，才赫然發現自己受騙。

全案經趙姓家長向士林分局、新北市政府土城分局報案，全案因此曝光。

警詢、偵查時，楊女坦承犯行，檢方函詢北市社會局，發現楊女有申請過居家式托育服務登記證書，但遭駁回申請，經查，楊女以假證照騙托育共收取2名家長16100元事實，依詐欺取財、行使偽造特種文書罪將她起訴，建請法院從一重論處，詐欺所得宣告沒收或追徵價額。

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