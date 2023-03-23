無照婦騎機車遇三寶擦撞倒地　夫愛妻冒名頂替...多加1罪

記者鄧木卿／台中報導

台中市26歲簡姓女子日前騎車要左轉時，不慎和後方雙載的夫妻檔發生擦撞，夫妻倆人車倒地，騎車的簡女和72歲的陳姓男子，前往派出所製作筆錄後，員警為了進一步了解案發過程，調出路口監視器，赫然發現，騎車的不是陳國而是其妻。陳男不願讓沒有駕照的妻子受罰冒名頂替，除了太太被被開單，陳還多吃一條偽造文書罪。

▲▼一對老夫妻鶼鰈情深，老公冒名頂替無駕照的妻子，結果罪加一條。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局第五分局交通分隊警員黃先翊，日前上午9點多前往軍福十一路與景賢三路口處理交通事故，現場是2輛同行機車擦撞，員警當時以為是陳男騎車，於是讓受傷的林女先回家拿健保卡，再由救護車送醫。

員警針對陳男和簡女製作完筆錄後，發現附近有民間監視器，於是調閱釐清案情，赫然發現，原來駕駛並非接受酒測及簽名確認的陳男，為求慎重起見，又向簡女確認，簡女也說駕駛是林女而非陳男。

警方立即通知陳男前來說明，陳男表示他太太沒有駕照，怕她被警方發現而開單，才冒名頂替，不知道事情會那麼嚴重，如今東窗事發大嘆「真是自找麻煩」。

警方除針對林女開單6000元之外，陳男還多了一條偽造文書，依法函送台中地檢署偵辦。