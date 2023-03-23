「判她無期徒刑」女嬰遭保母虐死　母求：別讓她害其他孩子！

▲台中1歲女嬰小桃子遭保母虐死，蔡姓保母昨日被檢方起訴。（圖／家屬提供）



記者許權毅／台中報導

台中市1歲女嬰「小桃子」遭虐死案，檢方查出女嬰有「受虐姓腦傷」，加上蔡姓保母曾在育嬰APP上記載不實照護狀況，認為蔡女涉有重嫌，昨日偵結依照成年人故意傷害兒童致死罪將蔡女起訴，蔡將面臨7年以上、最重無期徒刑。小桃子母親今日得知此消息，感嘆說：「如果可以，希望法官判她無期徒刑，不該再讓她有機會禍害其他孩子。」

▲蔡姓保母被依照成年人故意傷害兒童致死罪起訴。（圖／家屬提供）

回顧本案，綽號「小桃子」的1歲女嬰去年11月8日由母親送往蔡姓保母家托嬰，不料當天下午接到蔡電話，稱孩子有異狀，送醫診斷後發現為顱內出血，醫師認為是遭到外力重創所導致。雙方後來甚至在記者會上通話對質，蔡女堅稱沒有傷害孩子，不知狀況為何，最終小桃子經過24天搶救仍宣告不治。

▲小桃子母親表示，希望如果可以，希望保母被判處無期徒刑，別再有機會禍害其他孩子。（圖／記者許權毅攝）



全案經台中地檢署偵辦，發現蔡女傷勢與臨床表徵符合「受虐性腦傷」，又查出當時蔡姓保母在「寶寶日誌」APP上，不實登載其相關照護情況，認為她涉案情節重大，且有滅證之事實，同年11月23日開立拘票將她拘提到案，同日向中院聲請羈押禁見獲准。

檢方偵查終結，認定蔡女涉犯兒童及少年福利法、刑法成年人故意傷害兒童、成年人故意傷害兒童致死等罪嫌明確，已達起訴之心證門檻，22日依國民法官法向中院提起公訴，案經移審中院，裁定蔡女續押，此案也是台中第4件依國民法官法起訴的案件。