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快訊／女富商遭劫500萬大逆轉！檢扣押沒被搶走的195萬　聲押4匪

▲▼1、陳嫌26歲2、莊嫌25歲3、黃嫌21歲4、邱嫌21歲 。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市內湖強盜500萬，4嫌遭聲押禁見。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖23日傳強盜案！謝姓女中古車商，從銀行領出鉅款卻婉拒護鈔建議，直到被4嫌搶走500萬才到派出所製作筆錄，更稱「我皮夾不見來報案不行嗎」態度極詭異。黃、莊、陳、邱4嫌移送士林地檢署複訊，經檢方密集問訊後，依加重強盜等罪，且有逃亡、滅證及勾串之虞，向法院聲請羈押禁見，為釐清金流也將相關現金均扣案。

檢方指出，4嫌涉犯刑法第330條第1項、第321條第1項第4款結夥3人以上之加重強盜罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證及勾串之虞，向士院聲請羈押禁見，至於遭強盜的500萬以及未被搶的195萬均已扣案，後續將由檢察官傳喚相關證人及調取交易明細等資料，以釐清相關金流的來源及去向。

謝姓女富豪本月23日下午分別到南港區國泰世華、內湖區一銀新湖分行提領多達695萬元現金，途中遭4人用辣椒水搶走500萬元現金，女富商步出派出所，趴地痛哭抱怨「我皮夾不見了，我來報案不行嗎」，似乎想避重就輕，警方偵辦後，懷疑此案是「黑吃黑」。

謝女被搶走500萬元現金後，無法向警方說出金錢來源及用途，堅持等律師到場才願意說明。等到律師陪同製作筆錄，女富商拿起外套遮住頭步出派出所，沒想到女富商走沒多久，突然趴在地上痛哭，「我只是皮夾不見了，我來報案有什麼不對嗎，你們這樣針對我是怎樣啦」。

▼女富商趴地。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼女富商趴地。（圖／記者黃彥傑翻攝）

女富商強調，「我根本不知道發生什麼事，你們一直踩我是怎樣，我的腳很痛」，律師跟警員見狀立即上前將她扶起，並且安慰「沒事沒事」，女富商繼續抱怨「你們為什麼要這樣子，我們要走了」，對現場媒體表達不滿，隨即緩步低調離開。

警方調查，35歲的謝姓女子，23日持2本存摺，由2名男子陪同前往2家銀行提領共計695萬元現金，謝女先在南港提領195萬元，又到內湖提領500萬元，但是第2家銀行提領完畢後，3人上車駛離銀行，過了3分鐘停在路邊，26歲陳男等4人見狀立刻上前行搶。

警方指出，26歲陳姓男子、25歲莊姓男子、22歲黃姓男子、21歲邱姓男子等4人都是詐騙集團成員，疑似不滿謝女而黑吃黑，23日下午3時許搶走500萬元現金後逃逸，並於案發後1小時被逮。警方偵辦後，懷疑此案是「黑吃黑」，知情人士強調「否則誰會知道上面有錢」，但確切內幕也需要警方抽絲剝繭釐清。

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