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快訊／1歲女嬰昏迷24天不治...驚見「受虐性腦傷」　惡保母慘了

▲▼ 。（圖／資料照／家屬提供）

▲女嬰「小桃子」疑遭虐致死，台中地檢署將蔡姓保母提起公訴。（圖／資料照／家屬提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市1歲女嬰「小桃子」去年11月間被送至蔡姓保母家托嬰，卻出現顱內出血陷入昏迷，搶救24天後不治。檢方查出女嬰有「受虐性腦傷」，且蔡姓保母曾在育嬰APP上，記載不實照護狀況，認為蔡女涉有重嫌，去年將她聲押獲准。檢方昨(22)日偵結，依成年人故意傷害兒童致死等罪嫌提起公訴，並依國民法官法移審台中地院。台中地院接審，並裁定蔡女續押，此案也將成為台中地方法院第4件由國民法官審判的案件。

小桃子母親去年11月中旬召開記者會表示，11月8日她將女兒送到蔡姓保母家，未料當日下午就接到對方電話稱孩子狀況有異，送醫診斷出顱內出血，醫師認為是外力重創導致。

記者會中2人進行通話，蔡女堅稱沒有傷害小孩，不知孩子為何發生狀況；母親認為蔡女事發後未積極將孩子送醫，同時質疑蔡女將當日監視器影像刪除，企圖掩飾當天外出無人照看小孩，造成女嬰受傷。蔡女則回應，她照顧孩子很用心，絕無刪除監視器，完全配合警方調查。

令人難過的是，小桃子因腦部傷勢嚴重，在醫院搶救24天後，不幸於去年12月2日上午不治，母親當時發文指出，「小桃子去當天使了，如果妳還需要下來歷練，等妳準備好了，希望妳能再次回到我們身邊。」

台中地檢署表示，去年11月9日接獲疑似重大傷害兒童情資，由台中地檢署幼專組檢察官楊順淑指揮台中市清水警分局偵辦，經醫院診斷女嬰的傷勢與臨床表徵符合「受虐性腦傷」，又查出當時蔡姓保母在「寶寶日誌」APP上，不實登載其相關照護情況，認為她涉案情節重大，且有滅證之事實，同年11月23日開立拘票將她拘提到案，同日向中院聲請羈押禁見獲准。

近日檢方偵結，檢察官認蔡女涉犯兒童及少年福利法、刑法成年人故意傷害兒童、成年人故意傷害兒童致死等罪嫌明確，已達起訴之心證門檻，22日依國民法官法向中院提起公訴，案經移審中院，裁定蔡女續押，此案也是台中第4件依國民法官法起訴的案件。

另外，蔡女涉嫌在育嬰APP刊載不實記錄部分，檢方依偽造文書罪嫌聲請簡易判決處刑。

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