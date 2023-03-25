鋒面來襲！石門水庫蓄水量只剩53%　北水局高低空同步進行人造雨

記者沈繼昌／桃園報導

鑒於水情持續吃緊，石門水庫有效蓄水量僅剩53.1%，經濟部北區水資源局今（23）日下午在石門水庫與寶二水庫進行高空人工增雨焰彈作業（即人造雨），希望實施後對集水區降雨有挹注效果；北水局呼籲，未來氣候不確定性仍高，在有限水源下籲請大家共同節約用水以度過眼前旱象。

▲經濟部北區水資源局今天下午在石門水庫進行高空人工焰劑施放，祈求能為水庫集水區帶來更多降雨。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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北水局指出，今年入春以來降雨不如預期，各地水情仍持續吃緊，截至今天5為止，石門水庫蓄水量僅剩53.1%、10908.48公噸水量，根據最新氣象顯示，今天有鋒面通過北台灣地區，水利署與中科院合作於下午1時25分在石門水庫進行高空人工增雨焰彈作業，希望對集水區降雨有挹注效果。

▲經濟部北區水資源局今天下午在石門水庫進行高空人工焰劑施放。（圖／記者沈繼昌翻攝）

北水局表示，除高空型增雨焰彈外，預計今天下午5時至晚間8時在石門與寶二水庫進行人工增雨焰劑施放，期待空中與地面型增雨作業雙管齊下，能為兩座水庫集水區帶來更多降雨量，以增加水庫更多儲水。

北水局強調，雖然降雨機率提高，但未來氣候仍存在不確定性，北水局籲請大家仍應共同節水，以求順利度過現階段旱情。