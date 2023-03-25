獨／希臘國寶床墊來了！大S床事打響　傳產二代砸750萬包3組回家

記者游瓊華／台中報導

又有歐洲頂級床墊品牌進軍台灣！單張床墊破百萬、希臘國寶級COCO-MAT手工床墊悄悄插旗台灣，一號店就開在台中市西區，店內最頂級的莫過於「大海之王」，一套要價250萬元，4月份還要進軍高雄。業者透露，台中頂級客群重視睡眠，對於高價手工床墊下手不手軟，曾有知名傳產二代到店內試躺不到半小時，就砸 750萬元現金下訂3組。

▲希臘百萬國寶床墊COCO-MAT進軍台灣，插旗中南部。（圖／記者游瓊華攝）



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COCO-MAT號稱純手工打造，且全床沒有任何一個金屬彈簧，頂級阿聯酋航空頭等艙、國際奢華安縵酒店都採用COCO-MAT，知名好萊塢影星喬治克隆尼、布萊德彼特、前英國球星貝克漢夫妻都是愛用者。

▲曾有知名傳產二代到店內試躺不到半小時，就砸 750萬元現金下訂3組。（圖／記者游瓊華攝）



由於手工床墊製作費時，每張床墊下訂到運送抵台至客戶家中起碼要等7到9個月，但消費者仍心甘情願等待；此外，COCO-MAT去年已經調漲2波，今年下半年恐難擋壓力，有可能再往上飆漲。

不僅床墊價格高，連試躺也都得付費，業者透露，為了服務頂級客戶，台中一號店採預約制，且預約僅限平日、單次預約價格「3300元」。但即便如此，目前預約也已滿到4月份。

台中頂級客群消費能力高，南部也不容小覷。業者表示，去年就有一組高雄客戶，為了買床三度驅車北上，一口氣下單6組床墊，讓他們見識到南部消費實力雄厚，也將於4月份在高雄統一夢時代百貨設櫃。

實際上，這並非COCO-MAT首次躍上媒體版面，去年知名女星大S跟前夫汪小菲的床墊之爭，一度傳出兩人搶的是另一瑞典品牌海絲騰，但又有一說兩人搶的是COCO-MAT。對此，業者笑說，大S購買時台灣尚未正式引進品牌，無法確認到底是不是自家的品牌床墊。