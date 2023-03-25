快訊／買土司爽中千萬！全家開出1張千萬發票　中獎名單一次看

▲全家公布112年1、2月發票中獎名單。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

補班日小確幸再+1！112年1、2月統一發票於今（25）日正式開獎，本期千萬特別獎獎號為「06634385」、200萬元特獎號碼則是「66882140」。全家超商稍早公布這期最新中獎名單，一共開出1張千萬發票，只花58元就抱走千萬，200萬特獎部分也有1位幸運兒中獎。

▲全家1、2月發票中獎名單。（圖／業者提供）

全家便利商店本期中獎發票開出1組特別獎1000萬元，消費者在大里大發店購買「匠土司」系列醇乳香土司，僅花費58元就幸運中大獎；特獎200萬元則開出1組，幸運得主於屏東縣長治交流店消費，只花35元買飲料就把200萬大獎抱回家。

頭獎20萬元則有3位消費者幸運獲得，獎項分別於「全家」興德店、長復店及土城虎躍店開出，3位消費不超過65元，最低僅花費33元購買巧克力就成為頭獎得主。

另，雲端發票專屬百萬元獎共開出2組，分別位於土城冠延店及台北市大同區的太陽店，其中，有消費者花費89元購買2瓶牧場直送4.0鮮乳即獲得100萬大獎。

▲11年1-2月統一發票中獎獎號。（圖／ETtoday新聞雲製作）

除外，根據財政部清查兌獎狀況，去年11-12月期千萬特別奬仍有4張未領、200萬元特獎也有5張未領，提醒中獎民眾最後兌獎日為5月5日。