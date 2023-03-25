獨／狒狒爽偷大嗑地瓜餐！見人機警轉身就跑　鬼祟行蹤全都錄

記者陳韻如／桃園報導

全民抓狒狒！日前一隻狒狒逃脫，目前已在桃園地區遊蕩許久，民眾也都紛紛當起線民，只要有蛛絲馬跡便立刻通報相關單位進行誘捕。今（25）日一早有消息傳出，狒狒從原本的新屋地區移動到楊梅富岡地區，而稍早還出現在民宅外空地，甚至偷走屋主放在屋外的地瓜，隨後還叼著地瓜趴趴走，整個行蹤全被民宅的監視器拍下。

全民抓狒狒已成桃園民眾最近的日常，昨牠被民眾目擊出現在台66線新屋段橋下，接著又往埔頂國小一帶跑去，而今早有消息指出，牠一路往南，已經跑到楊梅民有路二段富岡運動公園附近。

▲狒狒穿越民宅，撞見屋主還嚇到轉身就跑。（圖／胡先生授權提供）

稍早最新消息指出，狒狒在楊梅富岡民生街338巷出沒，而根據民宅外監視器畫面可以看到，狒狒還在民宅外悠哉爬牆，嘴裡甚至還叼著東西，最後又爬下民宅離去。

民宅胡姓屋主稍早接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，當時因為家中長輩發現屋外有多輛警車及動保人員，後續又聽說狒狒從他家中跑過，才趕緊調閱監視器查看，沒想到果然看見狒狒蹤影。

有趣的是，狒狒當時還先從鄰居家空地偷走地瓜，接著疑似想穿越胡男住家，但恰巧有長輩從家中後方走出，狒狒疑似是被嚇到，立刻轉身逃跑，才又攀爬到房屋外牆上逃離，而整個脫逃行動也恰巧被他家的監視器拍下。目前已有動保人員前往誘捕，也呼籲附近民眾緊閉家中門窗，注意自身安全。