周鴻禕：中國有能力發展自己的ChatGPT　不存在難以逾越的障礙

▲360集團創辦人周鴻禕。（圖／翻攝2023中國發展高層論壇）



記者蔡紹堅／綜合報導

ChatGPT近期備受關注，中國大陸360集團創辦人周鴻禕25日表示，中國也有能力發展自己的人工智能大語言模型，「中國大語言模型技術水平和GPT-4的差距在2到3年時間，目前GPT的技術方向已經明確，不存在難以逾越的技術障礙，中國應當堅持長期主義精神，迎頭趕上。」

周鴻禕在2023中國發展高層論壇上以「人工智能與未來安全」為題發表了主題演講，他認為，人工智能的發展分為三個階段，分別為人工智障、強人工智能，以及超級人工智能，而ChatGPT-4已經擁有超人的能力，具有真正的智能。

周鴻禕指出，GPT是場新工業革命，意義超越了互聯網、iPhone的發明，「GPT將成為『發電廠』，數據是煤炭，GPT將『煤』變成『電』，輸送給千行百業，所有行業都值得用GPT重塑一遍。未來，每個行業、企業、個人都會擁有定制化GPT。」

周鴻禕強調，中國有能力發展自己的人工智能大語言模型，「中國大語言模型技術水平和GPT-4的差距在2到3年時間，目前GPT的技術方向已經明確，不存在難以逾越的技術障礙，中國應當堅持長期主義精神，迎頭趕上。」

周鴻禕說，在場景化、工程化、產品化、商業化方面，中國擁有巨大優勢，尤其在知識標註領域，中國擁有高端知識人才紅利，人工智能訓練師將成為新興熱門職業。

另外，也有不少人擔憂人工智能可能造成大規模失業，周鴻禕認為，這是在製造焦慮，應該樂觀看待所謂的「失業」挑戰，「人類的做決策、情感、想像力和創造力是人工智能短期無法取代的。人工智能大模型是人類發明的最偉大的工具，背後凝聚著全人類的知識成果，能夠賦予普通人更強大的能力，未來有可能被淘汰的是不會問問題，不會使用人工智能大模型的人。」