　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

周鴻禕：中國有能力發展自己的ChatGPT　不存在難以逾越的障礙

▲▼360集團創辦人周鴻禕。（圖／翻攝2023中國發展高層論壇）

▲360集團創辦人周鴻禕。（圖／翻攝2023中國發展高層論壇）

記者蔡紹堅／綜合報導

ChatGPT近期備受關注，中國大陸360集團創辦人周鴻禕25日表示，中國也有能力發展自己的人工智能大語言模型，「中國大語言模型技術水平和GPT-4的差距在2到3年時間，目前GPT的技術方向已經明確，不存在難以逾越的技術障礙，中國應當堅持長期主義精神，迎頭趕上。」

周鴻禕在2023中國發展高層論壇上以「人工智能與未來安全」為題發表了主題演講，他認為，人工智能的發展分為三個階段，分別為人工智障、強人工智能，以及超級人工智能，而ChatGPT-4已經擁有超人的能力，具有真正的智能。

周鴻禕指出，GPT是場新工業革命，意義超越了互聯網、iPhone的發明，「GPT將成為『發電廠』，數據是煤炭，GPT將『煤』變成『電』，輸送給千行百業，所有行業都值得用GPT重塑一遍。未來，每個行業、企業、個人都會擁有定制化GPT。」

周鴻禕強調，中國有能力發展自己的人工智能大語言模型，「中國大語言模型技術水平和GPT-4的差距在2到3年時間，目前GPT的技術方向已經明確，不存在難以逾越的技術障礙，中國應當堅持長期主義精神，迎頭趕上。」

周鴻禕說，在場景化、工程化、產品化、商業化方面，中國擁有巨大優勢，尤其在知識標註領域，中國擁有高端知識人才紅利，人工智能訓練師將成為新興熱門職業。

另外，也有不少人擔憂人工智能可能造成大規模失業，周鴻禕認為，這是在製造焦慮，應該樂觀看待所謂的「失業」挑戰，「人類的做決策、情感、想像力和創造力是人工智能短期無法取代的。人工智能大模型是人類發明的最偉大的工具，背後凝聚著全人類的知識成果，能夠賦予普通人更強大的能力，未來有可能被淘汰的是不會問問題，不會使用人工智能大模型的人。」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／廖老大車隊火燒車　男奔跑急喊：廖洋有沒有在車上！
快訊／全聯開出2張頭獎發票！　2門市曝光
飛日本朝聖美食！點名「2食物」吃一口夢碎：怎麼吃怎麼噁
快訊／2私校快撐不住！　2年未改善就關校
父母都在家　名古屋2歲雙胞胎接連墜樓慘死
獨／「大海之王」床墊來台！　傳產二代砸750萬買回家
與大谷同場先發　台灣投手2局無失分飆3K
快訊／雲豹擺脫墊底！換教練收效　魔獸20分13籃板宰獵鷹

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

周鴻禕：中國有能力發展自己的ChatGPT　不存在難以逾越的障礙

陸出現「累牛」提神飲料！他喝一口「味道超怪」才知上當了

男子地鐵上脫褲「開大」　一旁乘客看到吐了

庫克訪問北京　稱蘋果與中國30年來「共同成長」

曾毓群：寧德時代不造車　對新能源車快速增長有信心

靈隱寺香客「瘋狂放生」害死烏龜！屍體「裝滿整水桶」還撈不完

女子夜夜「嗷嗚」發狼嚎聲！老公嚇壞...醫曝背後原因

小米Q4淨利大減67.3%　盧偉冰看好下半年手機市場好轉

她貸款375萬斗內直播主「意外身亡」！子女背債崩潰：拜託還我

乳房檢查一半醫生突開門！妹子裸上身「正對走廊」被看光

邱澤胖5公斤讚老婆：煮菜很好吃！　甜曝密碼「是許瑋甯的生日」

母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次

開箱Makiyo新家「驚見又髒又臭小房間」　曝老公超有愛收藏..夫妻不吵架秘訣公開

女富商被搶500萬遭疑黑吃黑　趴地痛哭崩潰：只是皮夾不見

太狠了! YouTuber都是這樣搭訕　加入盜賊的行列獲滿滿「大寶藏」

陳冠叡「惹怒《黑暗榮耀》全宰寯」瘋傳XD　韓文名撞名「路易」..網笑：難怪沒關係

穿越馬路速度快到模糊　東非狒狒逃竄仍未捕獲

屋內常有樓上房客噪音　彈珠掉地、敲牆引共鳴

妹控哥唸「我絕不會交男友」　見妹天真跟著講套路成功XD

71歲張菲神隱4年現身：我還活著！　挺沈文程開唱「趁他活著的時候...XD」

周鴻禕：中國有能力發展自己的ChatGPT　不存在難以逾越的障礙

陸出現「累牛」提神飲料！他喝一口「味道超怪」才知上當了

男子地鐵上脫褲「開大」　一旁乘客看到吐了

庫克訪問北京　稱蘋果與中國30年來「共同成長」

曾毓群：寧德時代不造車　對新能源車快速增長有信心

靈隱寺香客「瘋狂放生」害死烏龜！屍體「裝滿整水桶」還撈不完

女子夜夜「嗷嗚」發狼嚎聲！老公嚇壞...醫曝背後原因

小米Q4淨利大減67.3%　盧偉冰看好下半年手機市場好轉

她貸款375萬斗內直播主「意外身亡」！子女背債崩潰：拜託還我

乳房檢查一半醫生突開門！妹子裸上身「正對走廊」被看光

每天湧1.8萬旅次！台鐵鶯歌站增設電扶梯　王國材：8月完工

秒飛歐洲！高雄酒窖老屋餐酒館　必點印度燉牛脆球、酸甜冬日暖陽

7年前來台鬧出大烏龍！　「愛爾蘭情歌詩人」戴米恩萊斯5月台北開唱

夫妻檔詐保！160部「製造假車禍」影片囂張PO網　遭加州警逮捕

明年12強續戰中華隊？　李振昌給出答案

快訊／廖老大車隊台東拉力賽自燃起大火　1年新車燒到剩骨架

周冬雨世紀同框奧斯卡影帝、貓女　透明水晶禮服身形全看光！

健行科大第3節「一波流」擊潰台師大　明挑戰隊史第4冠

6000元怎麼領？　一表看各種條件與領錢時間

白天只是前奏！春雨高峰今晚接力　劇烈降雨時間曝「驟冷探13度」

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

大陸熱門新聞

男從台灣網購假槍遭判無期　法庭怒吼

她貸款斗內直播主後逝！子女見債崩潰

前交通局長孫女炫富！嗨喊家產9位數

香客狂放生害死烏龜　屍體裝滿整水桶

乳房檢查醫突開門！女怒上空被看光

女疑1原因「隱居深山」　母：8年沒找到

男子地鐵上脫褲開大　一旁乘客看到吐了

女子夜夜「嗷嗚」發狼嚎聲！醫曝背後原因

路人驚見妙齡女深山流浪！母接到消息：是失蹤8年愛女

一個不剩！Marvell中國研發團隊傳全被裁

陸出現「累牛」飲料！他喝一口才知上當

庫克訪北京　稱蘋果與中國共同成長

女直播主訝異嫖客尺寸變來變去！開燈驚見4男輪流上

正妹泰國旅遊神祕失蹤21天！最後對話閨蜜急報警

更多熱門

相關新聞

東非狒狒亂竄14天！網問ChatGPT答案傻眼了

東非狒狒亂竄14天！網問ChatGPT答案傻眼了

脫逃至少14天的「東非狒狒」，今（24）日最新蹤影出沒在桃園新屋交流道橋下及中山路口，礙於牠逃竄神速，至今動用大批人力仍難以捕捉。就有網友好奇問AI機器人「ChatGPT」關於狒狒逃脫的事件，結果答案讓人傻眼了！

危機就是轉機　「經驗」價值變高

危機就是轉機　「經驗」價值變高

全球首創ChatGPT文章辨識系統　中英文都適用「辨識度達94%」

全球首創ChatGPT文章辨識系統　中英文都適用「辨識度達94%」

騰訊：正大力投入建設AI

騰訊：正大力投入建設AI

ChatGPT夯！北科大攜手微軟舉辦工作坊　一天內報名額滿

ChatGPT夯！北科大攜手微軟舉辦工作坊　一天內報名額滿

關鍵字：

ChatGPT

讀者迴響

熱門新聞

快訊／萊爾富開出1張千萬發票

教官霸凌害高中生死！畢業生爆料

確診者遺體1晚燒40具　火葬場火爐旁放乖乖

她羞揭「男人新G點」！4步驟秒高潮　過來人推：一定要試

6000元漏登記免驚！財政部揭2招上車　ATM、郵局開領日期曝

六福村遭劍湖山挖苦！3字超神反擊爆紅

快訊／統一發票1、2月中獎號碼出爐

葉丙成被公車撞上駕駛座　「滿嘴碎玻璃」送醫

狒狒出逃最新畫面　似往六福村方向移動中

56歲玉女方季惟至今母胎單身！

楊丞琳巴黎看秀「嘴軟念不出品牌名」

AV女優拍片「突大量血崩」！　

明仁會5煞收押　7女夾道目送囚車

熊熊主持「43秒狂晃片」穿超辣！

謝和弦宣布「戒掉大麻」！認30年躁鬱症康復了

更多

最夯影音

更多
邱澤胖5公斤讚老婆：煮菜很好吃！　甜曝密碼「是許瑋甯的生日」

邱澤胖5公斤讚老婆：煮菜很好吃！　甜曝密碼「是許瑋甯的生日」
母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次

母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次

開箱Makiyo新家「驚見又髒又臭小房間」　曝老公超有愛收藏..夫妻不吵架秘訣公開

開箱Makiyo新家「驚見又髒又臭小房間」　曝老公超有愛收藏..夫妻不吵架秘訣公開

女富商被搶500萬遭疑黑吃黑　趴地痛哭崩潰：只是皮夾不見

女富商被搶500萬遭疑黑吃黑　趴地痛哭崩潰：只是皮夾不見

太狠了! YouTuber都是這樣搭訕　加入盜賊的行列獲滿滿「大寶藏」

太狠了! YouTuber都是這樣搭訕　加入盜賊的行列獲滿滿「大寶藏」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面