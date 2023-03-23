全球首創ChatGPT文章辨識系統　中英文都適用「辨識度達94%」

▲台灣推出全球首創中英文ChatGPT文章辨識系統，辨識度高達94%。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

美國人工智能公司OpenAI開發聊天機器人ChatGPT，卻衍生出學生可能透過AI工具「代筆」報告、論文，甚至影響入學招生，國內業者今（23日）推出全球首創中英文 ChatGPT 文章辨識系統，「文風分析」可有效辨識由ChatGPT 生成文章，辨識度高達94%，協助老師建立課程中使用AI生成工具的原則和規範，並建立學生學術誠信與學術倫理的觀念。

美國科技公司推出聊天機器人「ChatGPT」，近期在全球快速爆紅，但也衍生相關疑慮，香港大學校長張翔曾表示，「給我們的挑戰是如何分辨學生中期論文和期末論文。」，外界擔憂影響校園學習，包括利用此工具「代筆」報告、論文而影響學期公平性。

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在全國大專院校擁有七成市佔率、以AI 語意辨識為核心比對技術的快刀中文相似度比對系統，在面對全球尚無解決方案的ChatGPT學術倫理爭議，今天宣布推出全球首創「快刀AI先生： 中英文ChatGPT 文章辨識系統」，並開放限量千位老師申請進行實測，歡迎老師前往。

▲台灣推出全球首創中英文ChatGPT文章辨識系統，辨識度高達94%。（圖／記者許敏溶翻攝）

快刀總經理林政宏表示，ChatGPT的出現，對全球衝擊不言而喻，除了各領域的人力市場外，對學術界影響更鉅，全球包括台灣學校或地方教育局都紛紛提出相關規定，不論採取禁止或開放擁抱的態度，唯一不變的是對於學術倫理的重視。

林政宏指出，快刀中文相似度比對系統原本就利用自然語言處理和機器學習技術進行開發，而新的「快刀AI先生」系統則利用快刀專利核心技術，分析文本中的語言特徵，例如句子結構、語法、用詞等辨識ChatGPT生成文章。

林政宏進一步說明，快刀AI先生能夠識別出包括GPT4、GPT3、GPT2、BERT、Jasper等等AI 語言模型所產生的內容：除了中、英文以外，快刀AI先生也可辨識法語、德語、意大利語、西班牙語、葡萄牙語、俄語、波蘭語、荷蘭語、瑞典語、羅馬尼亞語、捷克語和挪威語等多國語言ChatGPT生成的文章。