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東非狒狒「亂竄14天體力超強」　網突1拋問！ChatGPT答案傻眼了

▲▼（圖／翻攝自Facebook／我是中壢人 ）

▲狒狒行蹤成謎。（圖／翻攝自Facebook／我是中壢人 ）

網搜小組／劉維榛報導

脫逃至少14天的「東非狒狒」，今（24）日最新蹤影出沒在桃園新屋交流道橋下及中山路口，礙於牠逃竄神速，至今動用大批人力仍難以捕捉。就有網友好奇問AI機器人「ChatGPT」關於狒狒逃脫的事件，結果答案讓人傻眼了！

一名網友在臉書社團《我是中壢人》回報，開車行駛與馬路上，沒想到眼前竟竄出一隻活跳跳的狒狒，「逃猿已經到新屋了！」也有當地市民回應，「這兩天最熱門的狒狒目前最新的位置在中山東路二段37號附近。」

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事實上，這隻狒狒於3月10日第1次被民眾目擊，至今14天仍活蹦亂跳出沒在道路上。桃園市農業局接獲民眾通報，今天上午10時30分許於新屋中山東路37號附近發現狒狒，不過相關人員到場後並未發現。稍早又傳出，牠出現在埔頂國小附近，民眾開車見狀，還嚇得發出尖叫聲，但狒狒又隨即消失無蹤。

文章引發熱議，還有網友向AI機器人詢問，「想了解桃園狒狒逃脫事件的詳細情況」，結果竟得到以下回覆：

「2021年8月21日，位在桃園觀音區的一家動物園，發生一起狒狒逃脫事件，當天下午一隻名叫「小蘇」的狒狒逃脫，導致動物園緊急疏散遊客，並啟動應變機制進行搜索。

隨後，桃園市府和消防等單位成立搜救小組，包括無人機、熱像儀、捕捉網等進行搜尋，也邀請熟悉狒狒行為的專家協助搜救。經過幾天搜救，最終在8月24日清晨，「小蘇」在距離動物園不遠的民宅附近被找到並成功捕捉。

事件發生後，桃園市府及動物園表示將加強安全措施，並檢討防範是否有所不足。」

▲▼（圖／翻攝自Facebook／我是中壢人 ）

▲AI機器人回應讓人傻眼了。（圖／翻攝自Facebook／我是中壢人 ）

由於全台178隻被登記飼養的狒狒，只分散在3間動物園，包括台北市立動物園10隻東非狒狒；六福村150隻草原狒狒、8隻阿拉伯狒狒、5隻東非狒狒；以及壽山動物園4隻長鬃狒狒、1隻阿拉伯狒狒。

況且桃園觀音區根本也沒動物園，因此網友對於機器人亂答的回應，紛紛感到傻眼不已，「以前有發生過？」「觀音哪裡來的動物園」、「這根本都亂掰的...觀音也沒動物園」、「這是故事書製造機，別當真」。

▲▼（圖／翻攝自Facebook／我是中壢人 ）

▲網友熱議。（圖／翻攝自Facebook／我是中壢人 ）

▲▼新竹縣政府23日下午會同林務局人員至六福村園區查察狒狒飼養狀況。（圖／新竹縣政府提供）

▲狒狒都長得一樣，人員清點數量超崩潰。（圖／記者陳凱力翻攝）

不過提到更崩潰的，絕對是六福村沒錯，因各界懷疑「東非狒狒」是從園內脫逃，昨日新竹縣農業處人員抵達園區，由於狒狒數量龐大，加上每隻長得很像，還不斷奔跑跳躍移動，且園內有不少遮蔽物阻擋清點，因始執行清點頗為艱困，縣府將發公文，要求六福村在一星期內完成清點。

據了解，六福村第一時間對外公布「數量未少」，沒想到第二次清點時，現場狒狒的數量竟從原本登記的155隻增為156隻。而園方解釋，155隻為去年一整年最後的總結數字，今年因有新出生成員，才變成156隻，因尚未到年底申報作業時間，所以才與縣府登記數字有差異。

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