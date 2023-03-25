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國光劇團新版《狐仙》跨越性別物種　觀眾讚：哭到口罩濕了又乾

▲▼國光劇團推出非典型京劇《狐仙》。（圖／國光劇團）

▲國光劇團推出非典型京劇《狐仙》，劇中的狐仙可以自由自在地選擇男相或女相。（圖／國光劇團）

記者林育綾／台北報導

國光劇團推出非典型京劇《狐仙》，呈現跨越性別認同、種族的愛，前年在台北演出時完售還加演，觀眾反應熱烈直說「哭到口罩濕了又乾、乾了又濕」，如今新版在表演質感上更升級，除了3/25-26在臺中國家歌劇院演出，4/8-9也前往高雄衛武營上演。

國光劇團在2009年演出《狐仙故事》時，主題上探討跨越一切的愛，敘事手法上則借鏡日本動漫，已有清楚輪廓；而新版《狐仙》在表演質感上更升級，情感表現也更深刻，2021年台北首演後深受觀眾喜愛，4場次完售後緊急加演，最後5場票房全數售罄。

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▲▼國光劇團推出非典型京劇《狐仙》。（圖／國光劇團）

▲盛鑑飾演男狐時，加入不少小生、旦行的柔媚元素。（圖／國光劇團）

題材處理方面，編劇趙雪君當年就很有意識地處理性別議題，她認為，劇中的狐仙可以自由自在地選擇男相或女相，沒有性別認同障礙的問題，「性別只是白狐與人溝通、交往的媒介跟工具」。

在劇中，白狐因為戀慕獵戶，而以女身示人；又因為痛失所愛，而轉為男相，這些轉變都來自於情感的選擇。而狐仙百年前所愛的獵戶與百年後所愛的封三娘，絕不能是同一個靈魂轉世，才能透過跨越性別、跨越前世今生的設定，看到「愛是每一個人的本能」。

▲▼國光劇團推出非典型京劇《狐仙》。（圖／國光劇團）

▲黃宇琳飾演女狐，經常觀察動物的情態，再以深厚的京劇功底，運用在演出中。（圖／國光劇團）

狐仙在「性轉」上的自由自在，也造就了演員很大的發揮空間。本工老生的盛鑑，在演男狐時加入不少小生、旦行的柔媚元素；而本來就是旦角的黃宇琳，在身段上不只參考京劇、歌仔戲生行的神情，連動物也不放過。因此可以說，不只是人與狐的戀情跨越物種，演員的表演藝術也「跨物種」。

黃宇琳經常觀察動物的情態，再以深厚的京劇功底化用，運用在演出中。比如說展現焦慮的情緒時，透過走「8字圓場」模擬動物緊張時原地繞圈的動作，感到危險時會先立起脖頸等等，讓整部戲的情境更立體。

除此之外，凌嘉臨、林庭瑜共同飾演的封三娘／也娜一角，兩人也有「跨時空」的挑戰，從年輕演到老，凌嘉臨因本劇精湛的演出，獲傳藝金曲獎最佳青年演員獎；林庭瑜則是以《西施歸越》獲獎，兩位青年演員也嘗試過跨界到小劇場的演出，頗有心得，對這次角色的內心世界，將有更深入的理解。

▲▼國光劇團推出非典型京劇《狐仙》。（圖／國光劇團）

▲《狐仙》加入新興科技元素，跟戲曲美學交融。（圖／國光劇團）

劇團也提到，2021《狐仙》首演時，是臺灣劇場首次採用動態立體虛擬攝影系統4Dviews，搭配浮空投影等技術；2023再演時，導演戴君芳更下功夫處理兩者的融合。國光劇團張育華團長也認為，《狐仙》舞臺上新興科技與戲曲美學的虛實交融，展現出的當代深刻觀點，正是國光不斷為京劇新美學找尋不同可能的最佳註腳。

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