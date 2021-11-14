驚艷！新住民會員大會新二代京劇演出　發揚戲曲文化

▲考量到服裝及造型等經費，郭司婷表演《天女散花》在服飾和裝扮無法完全到位，但盡分演出贏得滿堂彩。（圖／張瑜庭提供）

記者楊淑媛／桃園報導

陸配姐姐們的活動讓人很驚艷，竟還有京劇！桃園新住民聯合服務中心副執行長張瑜庭14日出席「桃園市多元族群文化交流暨愛心協會」於大園區召開的年度大會，對於現就讀臺藝大戲劇學系的新二代郭司婷表演京劇「天女散花」，以及協會姐妹們精彩的閩粵腰鼓舞、海南黎族竹竿舞…等演出，力讚桃園新住民姐妹，認真做自己很幸福。

▲郭司婷畢業公演劇名「遠山含笑」。（圖／郭司婷提供）

張瑜庭說，桃園的新住民比例高居全國第四，其中又以中國籍配偶為多。從2017年起桃園推動新住民照顧服務措施，設置新住民事務委員會、新住民聯合服務中心、新住民文化會館，今年更設置專責單位新住民事務科，底下增設新住民培力中心。一連串的新住民照顧服務措施的推動，希望新住民朋友可以好好在桃園安身立命，創造更美好的生活。

▲張瑜庭(右四)副執行長力讚桃園新住民姐妹，認真做自己很幸福。（圖／張瑜庭提供）

新二代郭司婷從小喜愛舞蹈表演，獲得母親全力支持，從小學五年級到高中即在戲曲學院學習京劇，她說：《天女散花》是中國古代的一則典故，同時也是一個成語與傳說。以該典故衍生出來的京劇、黃梅戲、壁畫比較多，演出著重於水袖的動作，其基本動作有：甩、撣、撥、勾、挑、抖、回打、揚、撐、沖10種，而水袖靠著這些動作，來表現豐富的情感，塑造各種人物的性格和形象。

考量到服裝及造型等經費，郭司婷今日表演《天女散花》，雖在服飾和裝扮無法完全到位，但以發揚戲曲文化為要，盡分演出，獲得「桃園市多元族群文化交流暨愛心協會」理事長賈鴻和會員們給予肯定。

桃園市多元族群文化交流暨愛心協會會員大會，今日表演閩粵腰鼓舞、越南斗笠舞、京劇、旗袍秀、趣味學新語、各民族服飾展秀、海南黎族竹竿舞、珍愛祥和排舞(本土優美傳統舞蹈)等，皆由會員姐妹會擔綱演出。