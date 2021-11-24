王安祈突宣告離開國光劇團！接掌20年臉書曝：以後也許不容易了

▲國光劇團藝術總監王安祈突然在臉書發文宣告「我要離開國光劇團了」。（圖／翻攝自王安祈臉書）

記者林育綾／台北報導

國光劇團藝術總監王安祈今（24）日午後突然在臉書發文宣告「我要離開國光劇團了」，PO文更提到在國光20年受到高度信任，能和優秀夥伴「非功利性、無目的性」愉快的從事純粹文學藝術創作，又說「以後也許不容易了。」讓許多粉絲看了驚呼「什麼！」但也紛紛說「祝福老師」、「老師辛苦了」。

王安祈從小受到家人喜愛京劇影響，對京劇相當著迷，長大後將戲曲為終身志業，在2002年接掌國光劇團後，致力於推動戲曲「現代化、文學化」，作品也屢屢獲獎，例如多次獲得台新藝術獎，2005年也曾獲國家文藝獎，2019年獲第3屆傳藝金曲獎特別獎等。

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近來她也忙於最新劇作《鬼‧瘋》，不過今（24）日突然在個人臉書發文宣告，「我要離開國光劇團了」，並表示《鬼‧瘋》會是她在藝術總監任內最後一檔戲。

PO文中也提到，她在國光20年，感謝過去主任、團長的高度尊重與信任，讓她可以和優秀國光夥伴們「非功利性、無目的性」愉快的從事純粹文學藝術創作。又說「以後也許不容易了。」

王安祈也表示，「往後直到明年底的戲碼，都已規劃好，金鎖記、閻羅夢、黃宇琳專場、唐文華群借華，如果可以延續，希望各位繼續支持京劇」。

▲王安祈在擔任國光藝術總監任內，製作多齣好戲，如《閻羅夢》等大獲好評。（圖／兩廳院提供）



PO文一出，馬上湧入許多粉絲、親友留言驚呼「什麼！」、「為什麼要離開？」、「太震驚了！午休起來都被嚇醒了！好不捨呀！」但也許多人紛紛留言「老師辛苦了」、「祝福老師 身體安康」、「安祈老師為京劇拉出新的格局和視野，戲改一路上的心思和巔覆，是台灣文化創新非常重要且珍貴的標竿。真心感謝，也祝福未來」、「恭喜王教授功成身退」、「嗚嗚嗚謝謝老師 我愛安祈老師」、「非常感謝安祈老師帶來的所有感動！」