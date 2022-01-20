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東奧未曝光「電玩孫尚香」超帥氣！國光京劇版《武動三國》演出

記者林育綾／台北報導

過去無論在《三國演義》或在京劇舞台裡，孫尚香這個角色都呈現被動、溫婉的女性形象；然而不少史料紀錄都顯示，她的性格剛烈，喜歡舞刀弄槍，這在華文藝文領域被遺漏的表現，卻在日本電玩展現了。此次國光劇團新編京劇《武動三國－她的凝視》，決定讓「電玩孫尚香」透過京劇武打展現，將於1月21日至23日在臺灣戲曲中心演出！

▲▼國光劇團新編京劇《武動三國－她的凝視》（圖／國光劇團）

▲國光劇團新編京劇《武動三國－她的凝視》，亮點之一是讓「電玩孫尚香」現身！（圖／國光劇團）

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國光劇團新編京劇《武動三國－她的凝視》從2020籌備至今，這齣劇原先是為了參加「2020東京奧運」製作，藝術總監王安祈說，當初特別選了對我們和日本都熟悉又喜愛的《三國》題材，更希望透過京劇的武功之美，來向日本和世界展現我國的傳統藝術；可惜受到新冠肺炎疫情影響，未能在東奧展現，不過如今很幸運，還是能夠在國人眼前演出。

▲▼國光劇團新編京劇《武動三國－她的凝視》（圖／國光劇團）

▲這齣劇試著讓原先「無聲」的女性塑造更立體的生命。（圖／國光劇團）

她特別選出國光青年演員擅長的四齣三國武戲，分別是《長坂坡》、《戰翼州》、《周瑜歸天》、《關公顯聖》，決定劇名為「『武』動三國」，更由女性觀點串連四齣戲，所以用「『她』的凝視」當作標題。

由於羅貫中筆下的《三國演義》是以男性為主，書中的女性多半沒有聲音，這齣劇試著讓原先「無聲」的女性塑造更立體的生命，包括劉備之妻麋夫人、孫尚香、周瑜之妻小喬、馬超之妻等，還加入關公信仰深入民間。

▲▼國光劇團新編京劇《武動三國－她的凝視》（圖／國光劇團）

▲「電玩孫尚香」在此劇現身，用京劇「打出手」來完成電玩裡華麗的超現實場景。（圖／國光劇團）

其中「電玩孫尚香」是此次亮點之一！王安祈解釋，因為過去在《三國演義》或在京劇舞台裡，孫尚香都呈現被動、溫婉的女性形象；但不少歷史紀錄都顯示，孫尚香其實性格剛烈、喜歡舞刀弄槍，可是這些在華文的文學跟表演中，都被隱藏了，卻在日本電玩遊戲中展現出來。

因此在《武動三國－她的凝視》這齣劇裡，決定讓「電玩孫尚香」出現，但並不是直接以科技來展現她的戰鬥力，而是用京劇「打出手」來完成電玩裡華麗的超現實場景，更結合了動漫效果佈景，讓這京劇武打版的「電玩孫尚香」超帥氣！

▲▼國光劇團新編京劇《武動三國－她的凝視》（圖／國光劇團）

▲▼「電玩孫尚香」並不是直接以科技來展現她的戰鬥力，而是用京劇「打出手」來完成電玩裡華麗的超現實場景。（圖／國光劇團）

▲▼國光劇團新編京劇《武動三國－她的凝視》（圖／國光劇團）

《武動三國－她的凝視》將集結國光新秀集體亮相，其中武生新星李家德一人分飾三角，連續演出趙雲、馬超、被關公顯靈活捉的潘璋；而「電玩孫尚香」由武旦張珈羚演出；另一武生黃世苰(鈞威)飾演周瑜、關公之子關興，其他三國名將由王逸蛟、劉育志等優秀演員擔綱。

▲▼國光劇團新編京劇《武動三國－她的凝視》（圖／國光劇團）

▲▼國光劇團新編京劇《武動三國－她的凝視》，1月21日至23日連續3天，在臺灣戲曲中心大表演廳演出。（圖／國光劇團）

▲▼國光劇團新編京劇《武動三國－她的凝視》（圖／國光劇團）

還有劉備之妻甘夫人、糜夫人、小喬由王耀星、林庭瑜、凌嘉臨等旦角演員演出，加上飾演現代劇團演員的朱安麗、陳清河、謝冠生等，國光新秀集體亮相，各展所長，京劇的絕世武功「搶背、吊毛、劈岔、僵屍、倒翅虎、打出手、三起三落」等等，將在此劇全部呈現。1月21日至23日連續3天，在臺灣戲曲中心大表演廳演出3場。

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