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台東味飄香香港超市　鳳梨釋迦冰果港人試吃驚艷

▲▼ 。（圖／記者楊鈞典攝）

▲香港人民超市新蒲崗店，25日起至4月12日設置「台東味專區」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為推廣在地優良農特產品，進軍更多的海外市場，與電商平台「台灣好農」合作，推動農特產品跨境電商及上架香港人民超市新蒲崗店，25日起至4月12日設置「台東味專區」展售台東豐饒物產，包含醇厚圓滑的紅烏龍茶、鳳梨釋迦冰果丁及冰棒等台東農特產及當季特色食材，要讓香港朋友Taste it Taitung way！展售活動首日即吸引不少港人前往購買及品嚐，港人讚稱一口甜心頭！

台東縣長饒慶鈴表示，台東鳳梨釋迦每顆甜度能達20度以上，有「世界三大美果」之稱，透過專業冷凍加工技術急速切丁冷凍包裝，保留果品的天然營養元素和風味，是消費者一年四季健康甜品的好選擇。此次展售活動除鳳梨釋迦冰果丁及冰棒首度在香港人民超市上架外，特別推出試吃活動，邀請香港朋友於3月25、26日下午前往新蒲崗店品嚐優質台東味！

農業處指出，「台東味專區」展售濃醇的初鹿鮮乳餅乾、池上米餅、紅藜穀物棒、鬼頭刀魚酥、夏雪芒果蒟蒻吸凍及肥美鮮甜的麗島白蝦、黑潮旗魚菲力、鳳梨釋迦冰果丁及冰棒等台東農特產及當季特色食材，活動首日現場民眾絡繹不絕，除盛讚鳳梨釋迦的美味外，也對專區陳列的台東的優良農特產品感興趣，現場許多民眾表示對台東的好山好水印象深刻，很開心不用出國就能就近在超市嘗鮮選購！

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