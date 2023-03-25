台東縣青少年福利中心多元適性課程正式開跑

▲台東縣青少年福利服務中心教育訓練。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣政府社會處繼111年度積極爭取衛生福利部社會及家庭署公益彩券回饋金補助，開設專屬青少年的藝術、街舞、織布、音樂、彩妝課程，獲得熱烈迴響後，今年度再次爭取獲得補助並擴大辦理，將規劃於台東各線(區)分別舉辦桌球、羽球、藝術及桌遊等課程。

社會處長陳淑蘭指出，縣府自110年度起成立台東縣青少年福利服務中心籌備處，委託財團法人台灣世界展望會推展兒童權利公約教育訓練與提升兒少參與公共事務、培植少年多元適性發展、進行青春專案宣導等，於今年度更首次與逆境少年及家庭支持服務計畫服務併辦，針對偏差行為兒少、施用毒品兒少、司法矯治少年、失蹤兒少及其家庭進行服務，透過個別輔導、親子團體、家長團體等工作方法修復與支持家庭，協助逆境少年的復原。另台東縣青少年中心的正式場館目前已進入細部設計報告書複審及修正階段，工程預計於114年6月完工，未來也計畫合併青少年福利服務中心興建全民運動館、打造極限運動場地。

社會處進一步說明，今年度各項課程中，台東市區青少年桌球班與海岸線青少年羽球班，目前已完成報名作業且額滿，將分別於4月6日即8日開課，未來在縱谷、南迴地區則將有藝術班及桌遊班陸續開課。