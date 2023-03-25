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南投集集召開路邊收費停車格說明會　5路段設86格每hr收20元

▲集集鎮公所召開路邊收費停車格地方說明會，圖為規劃收費育才街路段和地標之一的文化服務所。（圖／翻攝公共圖書館資訊服務網）

▲集集鎮公所召開路邊收費停車格地方說明會，圖為規劃收費育才街路段和地標之一的文化服務所。（圖／翻攝公共圖書館資訊服務網）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府將推動路邊停車收費政策，集集鎮公所24日特別邀集縣政府、集集警分局、選區議員、地方里長和鎮民代表們等召開地方說明會，清楚說明未來收費方式及路段。

縣府表示，目前確定有集集、草屯、南投、埔里等4鄉鎮市將推動路邊停車收費政策，考量集集為觀光區域、假日遊客較多，將採取「假日及國定假日」收費模式，平日則開放免費給民眾使用。

鎮公所目前規劃收費路段包括：育才街（民生路口至集集國小）、集賢街（中華電信至佛廟巷）、八張街（民生路口至民權路口，臨7-11同側）、民權路（民權路272號至水源巷口） 及水源巷等處，初步共計86格，亦包含婦幼優先及身心障礙車格，收費費率為每小時20元。

鎮長吳大村表示，地方說明會結束後，將依法定公告1個月，公告完成後就將進行停車格畫設和編號、設立停車告示牌等，同時配合縣府招標時程，待與便利商店、金融機構的委辦第三方支付作業簽約完成後即可試辦上路，預計試辦2個月，同時會請里幹事發送傳單或張貼公告周知。

吳大村指出，路邊停車收費上路後，希望遊客能將車輛停放至地下停車場或是收費車格，杜絕火車站周邊每到假日違停情形，以在假日提供更多停車空間和更好的遊憩品質。

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