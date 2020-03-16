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集集鎮公所首獲補助　八張社區推「公民審議及參與式預算」計畫

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▲▼ 集集鎮公所獲文化部補助，首度堆動執行「公民審議及參與式預算實驗計畫。（圖／集集鎮公所提供，以下同）

▲▼ 集集鎮公所獲文化部補助，首度堆動執行「公民審議及參與式預算實驗計畫。（圖／集集鎮公所提供，以下同）

記者張弘昌／南投報導

南投集集鎮公所首度執行「公民審議及參與式預算實驗計畫」，16日舉行執委會議及簡報。近年來鎮公所社區資源盤點、社區人才培育、社區願景產出及執行，凝聚社區意識，獲文化部肯定，核定補助「社區營造三期及村落文化發展計畫」經費。

這項計畫由八張社區打頭陣執行，藉計畫推動培育社造人才，參與推動「公民審議及參與式預算」，期望透過由下而上的民眾參與，讓社區成員共同打造自己地方文化、社會環境，促使公民社會的形成。

八張社區曾於去年2月及11月，辦理「模擬參與式預算實務」及「2030台灣普拉思─發揮你的想像力、科技未來更給力」計畫公民審議座談會，今天再度邀請國立暨南國際大學公行系陳文學老師及八張社區夥伴代表一起參與「參與式預算」執行委員會議。

▲▼ 集集鎮公所獲文化部補助，首度堆動執行「公民審議及參與式預算實驗計畫。（圖／集集鎮公所提供，以下同）

陳文學在會中分享，仁愛鄉眉溪部落、虎尾鎮公所、埔心鄉公所、後龍鎮公所等案例，帶領與會者進一步先了解可能會遇到的問題，接著由大家確認推動小組成員及確認執行期程。

這項計畫同時也獲暨南大學，同意納入「大學與地方政府合作推動地方人文發展與跨域治理計畫（大地計畫）」，同時由陳文學老師率領的輔導團，藉由學術團隊與地方政府協力模式，結合理論與實務，實現民主討論日常化，以凝聚社區居民共識。

集集鎮長陳紀衡表示，「參與式預算」的本意就是要讓「預算分配看得見，共識建設能實現」，由鎮民來決定一部分公共預算支出的優先順序，讓鎮民成為政府的一部分，共同參與鎮政的推動。

陳紀衡表示，集集鎮的首項參與式預算計畫，將由八張社區來率先推動，藉由八張社區的執行，讓「參與式預算」制度逐步完善。未來公所也將全力試辦參與式預算，讓民眾充分表達意見，參與預算的決策，透過這種方式能更貼近民眾的需求，促進公所與鎮民的良性互動。

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