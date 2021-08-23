「粉黛亂子草」擴散有大災難　農委會撂狠話：南投業者不移除一定罰

▲農委會強調，粉黛亂子草只要擴散，會造成非常大的災難。（圖／資料照）



記者許展溢／台北報導

外來種雜草「粉黛亂子草」今年8月20日被列為有害生物，但南投有業者種植約1公頃，變成網美拍照的好地點，不甩中央今年3度發函各縣市政府要求移除，農委會今（23日）再撂下狠話，不移除「一定會罰」，提醒若散播出去，恐怕會是非常大的災難。

農委會說明，粉黛亂子草是具高入侵風險，已列入雜草類有害生物清單，又該外來種非糧食作物，且作為田園景觀非屬農業使用範疇，栽種該外來入侵種為不符合土地使用行為，違反土地使用管制，又該種植地點為都市計畫農業區，已同時函請南投縣政府依都市計畫法規落實裁處，並令業者儘速移除。

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林務局依據「外來入侵種管理行動計畫」，今年5月31日先是函請各縣市政府倘發現粉黛亂子草栽種或散布蔓延，應本於權責執行查處及移除等作業，並辦理後續監測及防除等事宜。接著8月13日及8月20日兩度函復南投縣政府立即依該行動計 畫辦理查處及移除。農委會主秘范美玲今下午特別召開記者會表示，擅自輸入者，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣15萬元以下罰金。

▲業者種植粉黛亂子草，吸引不少民眾前往拍照。（圖／資料照）



范美玲說，該草種盛開季節是9、10月，但因今年受氣候影響，預計8月中旬就會陸續開花，「只要開花結籽，就會散播出去，是非常大的災難」，因此才會一直期待南投縣政府督促業者趕快移除。

南投縣政府今則以最速件發函要求業者1週內移除，否則將開罰最高30萬元，不改善就繼續罰，但業者認為， 種植是在8月20日列為有害生物前，范美玲表示，還是會依目前法規，要求移除，情節重大罰最高30萬元，1週內不改善連續處罰。

另外，但若有擴散風險，1週內限期是否太長？范美玲強調，只要有外擴風險，就會要求更急速的移除。農委會補充，經風險評估，該草種因我國氣候適合禾本科亂子草屬種子發芽，且其易散布生長力強， 耐多種環境逆境（如土壤貧脊、乾旱、潮溼等），具高入侵風險。