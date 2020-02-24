高雄停文化公車、少收停車費...挨轟2套標準　鄭照新嗆：不怕政治性批評

▲高雄市新聞局長鄭照新。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜23日下午在臉書公布，自3月1日起至8月31日將高雄市路邊「計次」停車收費時段，縮短為8至20時，另外小黃運將中午時段停放停車格休息，只要駕駛在車上就不開單，2項新政策遭外界認為是「反制罷韓收攏人心」，新政策雖影響稅收，但相對「文化公車」因搭乘人數不如預期決定停駛，外界質疑高市府做法為兩套標準。高雄市新聞局長鄭照新對此也回嗆：「不怕政治性批評」。

韓國瑜23日公布市府新政策，自3月1日起至8月31日止，高雄全市「計時」收費路段（含機車收費路段），縮短收費時間為8至20時，另外，為體恤計程車運將的辛勞，2月1日起至4月30日止，中午12時至14時，小黃運將於高雄市所有路邊停車格停放計程車，駕駛只要在車上便不開停車單，要讓運將朋友可以安心用餐及休息，同時維持良好的停車秩序。

▲時代力量議員林于凱22日臉書貼文。（翻攝自／林于凱臉書）

但相較時代力量高雄市議員林于凱22日在臉書貼文內容，「高雄市3條文化公車因搭乘人數不如預期決定停駛，也有不少人反映，文化公車的宣傳不足，知名度不夠」。

林于凱表示，當你一上車，志工便會詢問你要坐車去哪裡，並搭配介紹附近的景點、吃喝，而且每位志工都能舉一反三。「文化公車已經行駛7年了，即將整併令志工不捨，3月2日起，現行文化公車路線將移交給交通局管理。」

相較縮短路邊停車收費時段，文化公車因搭乘人數不如預期決定停駛，兩者雖皆為減少政府稅收政策，但高市府卻有兩種做法，外界質疑是兩套標準。

高雄市新聞局長鄭照新對此表示，目前尚未接到確切訊息，有消息再跟各位報告。鄭照新也澄清，「並沒有所謂的討好市民」，本來就是站在市民立場，對市民最有利、最迫切的需求做調整。鄭照新強調，只要是站在市民權益，無畏去推動市政，我們不怕政治性批評。

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