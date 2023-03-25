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普發6千來了！花蓮全縣戶政所啟動便民窗口　協助線上登記

▲花蓮縣13鄉鎮市的戶政事務所都開彀「普發6千便民服務窗口」，協助長者及民眾上線登記。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣13鄉鎮市的戶政事務所都開彀「普發6千便民服務窗口」，協助長者及民眾上線登記。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

全民普發6000元現金真的來了！為協助縣內長者線上登記入帳，花蓮縣長徐榛蔚指示縣內十三鄉鎮市戶政事務所啟動「普發6千便民服務窗口」，23日由民政處長明良臻陪同前往花蓮市戶政事務所視察，並提醒長者留意登記日程，務必攜帶身分證（居留證）、健保卡及金融機構帳號（存摺）前往。

中央日前公告，全民普發補貼方案，共有五種領取方式，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現、特定對象直接入帳及特定偏鄉造冊發放等。

全民普發6000登記網站為 6000.gov.tw ，自3月22日起早上八點開放登記入帳，至3月26日止採身分證字號或居留證號尾數分流登記，3月27日後不限身分證尾數、居留證尾數，符合領取資格都能登記。

▲花蓮縣13鄉鎮市的戶政事務所都開彀「普發6千便民服務窗口」，協助長者及民眾上線登記。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣長徐榛蔚前往花蓮市戶政事務所視察。

徐榛蔚深知縣內長者多數不了解線上登記操作流程，因此立即指示縣內13鄉鎮市戶政事務所啟動「普發6千便民服務窗口」，協助有需要的民眾線上登記服務。

民眾前往鄉鎮市戶政事務所「普發6千便民服務窗口」，請參照尾數分流登記日程，並攜帶身分證（居留證）、健保卡及金融機構帳號（存摺）；未滿13歲民眾，可由父母或法定監護人其中1人代領，請代領者攜帶被代領人健保卡，才能進行相關系統操作；另外，經金管會統計調查，花蓮縣萬榮鄉屬於偏鄉地區，鄉內無ATM及郵局，萬榮鄉之民眾在3月20日至25日可向當地派出所登記後，即可在當地派出所領取現金。

▲花蓮縣13鄉鎮市的戶政事務所都開彀「普發6千便民服務窗口」，協助長者及民眾上線登記。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

除上班日外，3月26日（週日）、4月1日(週六)、4月2日（週日）上午8時至下午4時於花蓮13鄉鎮市戶政事務所；4月3日、4月4日上午7時至上午11時於花蓮、吉安2戶政事務所亦可受理民眾登記。

徐榛蔚受訪時表示，花蓮縣內13鄉鎮市戶政事務所啟動「普發6千便民服務窗口」就是希望能夠給予縣內需要協助的長者及民眾提供線上登記之服務，讓民眾都能夠輕鬆領取補貼，不受3C設備的限制，有需要的鄉親都可以踴躍前往諮詢，將有專人為大家來服務；另外此次全民共享普發現金作業，財政部特別建置宣導網站（https://pro.6000.gov.tw），提醒民眾提高警覺，如遇可疑網站或訊息，可立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。

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全民普發6千戶政事務所便民窗口 線上登記

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